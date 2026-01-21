Candidatos a diputados que registran sentencias por delitos graves, según sus hojas de vida

Un cruce de información sobre las hojas de vida entregadas al Jurado Nacional de Elecciones expone que aspirantes a los cargos de mayor poder en 2026 consignaron condenas en sus antecedentes. Este informe identifica los casos y los delitos declarados.

Tras una revisión de las hojas de vida de los candidatos presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se encontró que en las listas a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino figuran postulantes que declararon condenas penales. El análisis forma parte de un informe publicado por periodistas de El poder en tus manos de RPP que identificó 252 candidaturas con antecedentes —297 sentencias en total— inscritas por 35 de las 38 organizaciones políticas habilitadas para las Elecciones Generales 2026, a partir de la información consignada por los propios postulantes en el portal público Declara+ del JNE.

Candidatos a la Cámara de Diputados con condenas declaradas:

Antes de detallar los nombres, es importante entender qué tipo de delitos concentran estas candidaturas y por qué resultan relevantes en un proceso electoral. En las listas a la Cámara de Diputados aparecen condenas por delitos contra la administración pública, como peculado, colusión, malversación de fondos, conductas que implican el uso indebido de recursos o cargos del Estado y que guardan relación directa con el ejercicio del poder. También se registran delitos como el incumplimiento u omisión de asistencia familiar, también delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, rebelión, homicidio culposo y falsificación de documentos. La información proviene exclusivamente de lo declarado por los propios candidatos en sus hojas de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los candidatos consignaron estar en condición de rehabilitados. La ley 30717 vigente establece que toda persona condenada por delitos dolosos como colusión, peculado o corrupción de funcionarios, entre otros, aun cuando hubiera sido rehabilitada, no podrá postular, por lo cual, bajo esta legislación, por ejemplo, Mario Vizcarra estaría impedido de participar en el proceso al haber sido condenado por peculado en 2005.

¿Qué revela esto sobre los partidos políticos?

En diálogo con El Poder en tus Manos de RPP, el politólogo Jorge Aragón sostuvo que la presencia de candidatos con sentencias penales en las listas de los partidos políticos de cara a las Elecciones 2026 refleja tanto la limitada capacidad de las agrupaciones para atraer figuras probas como deficiencias en sus mecanismos de filtro.

"La ciudadanía quisiera políticos que no estén involucrados en casos de corrupción, pero los partidos le ofrecen un grupo de candidatos que, por el contrario, no solo han tenido problemas con la ley, sino que incluso tienen sentencias firmes, en algunos casos por hechos graves. Eso me hace pensar que muchos políticos creen que las leyes y las normas no son para ellos, que no funcionan para ellos. Uno es político para que la ley no te toque, para que si cometes un acto ilegal no seas sancionado", sostuvo.

Desde la organización Proética advierten sobre una brecha clara entre lo que esperan los ciudadanos y lo que hoy muestran las listas electorales. De acuerdo con la XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción 2025, elaborada por Ipsos, el 68 % de los encuestados señala que la honestidad e integridad son las cualidades más importantes que debe tener un candidato presidencial rumbo al 2026. Muy por detrás aparecen atributos como la experiencia política (28 %) o contar con un buen equipo (28 %).

Jorge Aragón agregó que el problema de fondo es que para las agrupaciones políticas no "es un gran tema no cumplir con la ley, no cumplir con la norma, y que no pasa nada" Aragón también cuestionó que las organizaciones políticas con representación en el Congreso figuren entre los partidos con más candidatos con sentencias penales: "[Este hecho] expresa, sin lugar a dudas, que son justamente estas organizaciones —las que hoy están en el Congreso— las que muestran menor voluntad de hacer cumplir la ley y mantienen una actitud constante y frecuente de búsqueda de impunidad”, subrayó.