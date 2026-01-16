Enrique Valderrama: Plantearemos cadena perpetua para policías y jueces que se coludan con el crimen

El candidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, continúa su gira proselitista por el norte y sur del país. Tras recorrer Huancabamba y Morropón, el aspirante a la Presidencia detalló sus principales propuestas de gobierno, enfocadas en un agresivo plan de seguridad, reactivación económica popular y una reforma integral del Estado.

Valderrama anunció que, de llegar a la Presidencia, presentará el mismo 28 de julio un paquete legislativo de emergencia para combatir la inseguridad ciudadana.

"Shock de seguridad" y cadena perpetua

El candidato aprista propuso medidas drásticas para enfrentar la criminalidad, poniendo énfasis en la corrupción dentro del sistema de justicia.

"Definitivamente, vamos a impulsar un cambio normativo para que todo aquel juez, policía, fiscal o militar que se coluda con las bandas criminales, merezca cadena perpetua", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Valderrama aclaró que para ejecutar esta medida no será necesario "alentar debates estériles como salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Su plan de seguridad contempla cinco ejes, entre los que destaca el incremento del efectivo policial de 120 mil a 250 mil agentes y la creación de un grupo especial de inteligencia para capturar cabecillas de bandas transnacionales.

Además, propuso duplicar el número de soldados de 30 mil a 60 mil en cinco años, incentivando el reclutamiento al elevar la propina militar de 256 soles al sueldo mínimo.

En cuanto al sistema penitenciario, planteó la construcción de 12 a 24 nuevos penales bajo administración privada en una primera fase.

Valderrama señaló que su plan de "reactivación económica y popular" busca generar 3.5 millones de puestos de trabajo | Fuente: RPP

Reactivación económica y respaldo técnico

Valderrama señaló que su plan de "reactivación económica y popular" busca generar 3.5 millones de puestos de trabajo mediante la ampliación de la frontera agrícola y el apoyo al pequeño productor.

"Vamos a hacer que el 20% de este esquema de créditos esté orientado a la gente joven, justamente para combatir el hecho de que el campo se está quedando sin jóvenes", explicó. También prometió la construcción de 400 mil viviendas sociales y la creación de "zonas francas" para startups juveniles.

Sobre su equipo técnico, el candidato reveló que ha sumado a cuadros experimentados del segundo gobierno de Alan García.

"He recibido la llamada y la adhesión de, por lo menos, unos 10 exministros de Estado del segundo gobierno. Hemos recibido la asesoría, múltiples conversaciones, incluso ya en esta etapa con el doctor Luis Carranza (exministro de Economía)", afirmó, añadiendo que Jorge Villasante, extitular de Trabajo, ha sido designado como vocero en temas sociales.

Minería: formalización vs. ilegalidad

Finalmente, Valderrama marcó una línea clara entre minería ilegal y pequeña minería. Al respecto, dijo que habrá "mano absolutamente firme" contra la minería ilegal, utilizando a las Fuerzas Armadas y la Policía.

Sin embargo, para los pequeños mineros propuso un proceso de formalización condicionado a la elevación de estándares ambientales y laborales.

"Se puede plantear un esquema de formalización (...) a cambio de periodos de gracia y la facilidad para la importación de pequeñas plantas procesadoras de mineral", concluyó.