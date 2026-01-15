JEE declara improcedente la candidatura del congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por Avanza País

El Jurado Electoral Especial (JEE) concluyó que la autorización que presentó Aragón para participar en las Elecciones 2026 por otro partido que no sea Acción Popular -al que está actualmente afiliado- carecía de validez legal. La decisión podrá ser apelada por el parlamentario ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Cusco declaró improcedente la candidatura del congresista de Acción Popular, Luis Ángel Aragón Carreño, quien buscaba postular a la Cámara de Diputados por el partido Avanza País en las Elecciones Generales 2026.

Según la resolución del JEE la principal falta fue que no se acreditó correctamente su inclusión como candidato, ya que no se presentó el acta que sustente su designación directa como postulante invitado, no elegido en elecciones primarias.

Cabe precisar que la candidatura de Aragón fue cuestionada porque, luego de que Acción Popular fuera excluido de las Elecciones Generales, acordaron que no autorizarían que sus militantes sean candidatos con otras organizaciones políticas. Pese a ello, Aragón fue designado en la lista de Avanza País como diputado por Cusco.

De acuerdo con el JEE, la autorización presentada para que Luis Aragón postule por Avanza País, pese a estar afiliado a Acción Popular, no tiene validez legal. El JEE precisó que dicha autorización fue firmada por el personero legal de Acción Popular, quien no tiene competencia para otorgar ese permiso. De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, esta autorización debe ser emitida únicamente por el secretario general o la autoridad competente, según el estatuto del partido.

Debido a estas omisiones, el Jurado concluyó que no se cumplió con un requisito legal esencial, por lo que la candidatura de Luis Aragón Carreño no puede continuar en el proceso electoral. De acuerdo a la norma electoral, el candidato podrá apelar esta decisión y elevarla ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quien tomaría la decisión como máxima instancia.