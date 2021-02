Hacia un nuevo sistema de pensiones, por Verónika Mendoza

Un millón 200 mil adultos mayores en nuestro país no reciben pensión de ningún tipo, mientras las AFPs cobran comisiones que están entre las más altas del planeta. El sistema peruano es tan inequitativo que el año pasado en plena pandemia cuatro AFPs cobraron en comisiones S/.1 114 millones de soles salidos del bolsillo de los trabajadores, mientras que para pagar pensiones no contributivas a los más pobres el Estado sólo destinó 887 millones para darles cada mes apenas 125 soles. ¿Cómo vivir con un monto tan irrisorio?. Mientras tanto, la ONP bajo la tiranía del MEF paga pensiones bajísimas y no reconoce el aporte de quienes han contribuido 19 años 11 meses, algo absurdo y abusivo. Sin embargo, con los votos de Acción popular, Podemos y Fuerza popular, el Congreso archivó un proyecto de ley para otorgar pensiones desde los diez años de aportes. Prefirieron ofrecer una “devolución” que sabían perfectamente que era inviable e inconstitucional, solo para generar expectativas y luego lavarse las manos. ¡Irresponsables!

Destruir los sistemas de pensiones, vaciar sus arcas y dejar a nuestros jubilados en el desamparo, como pretenden algunos, no es una solución. En esta emergencia, no debemos obligar a los trabajadores peruanos que han contribuido a un sistema pensionario a escoger entre el hambre hoy o la miseria en su vejez. El Estado debe dar apoyo financiero a las empresas para que mantengan los puestos de trabajo que dan con pleno respeto de los derechos laborales, e implementar un fuerte aumento de la inversión pública de 15 mil millones de soles anuales para generar 200 mil nuevos empleos. Quienes no consiguen trabajo deben tener apoyo mediante bonos de alcance nacional y apoyo a los comedores y ollas comunes, y lo deben tener ahora.

A mediano plazo, necesitamos una reforma integral del sistema de pensiones. Un primer elemento fundamental de esa reforma, que ya propusimos el 2016 y que reiteramos ahora, es que el programa de Pensión65 debe duplicar el monto que paga y duplicar sus beneficiarios, camino a lograr la cobertura universal. Pensemos primero en los más necesitados; organismos internacionales como la OCDE, el BID y el FMI coinciden en la necesidad de reforzar este llamado pilar solidario de las pensiones.

Las pensiones de la ONP también merecen ser sustancialmente mejoradas. El problema es que los sucesivos gobiernos han preferido mantener a las AFPs con sus grandes ganancias (S/.410 millones el 2020) antes que promover un nuevo sistema donde tengan cabida tanta la solidaridad entre los peruanos de distintas generaciones como el esfuerzo individual de ahorro. Esto es lo que se conoce como un sistema multi-pilar, en el que coinciden todos los organismos internacionales que han analizado las pensiones en el Perú y los más destacados expertos peruanos. Pero las AFPs peruanas han desatado una feroz campaña en contra; cualquier pretexto les sirve para mantenernos a los trabajadores obligados a pagarles altas comisiones (que encima se cobran de nuestros fondos y no de las ganancias que generan) para que luego se lleven nuestra plata al exterior sin darnos información sobre a qué financieras internacionales la colocan y qué costos adicionales nos cobran por ello. Encima, si un hombre y una mujer logran el mismo nivel de ahorro en una AFP y quieren sacar una pensión, a la mujer le darán mucho menos bajo el pretexto de que tiene mayor esperanza de vida. ¡Hasta cuándo vamos a permitir esas desigualdades contra las mujeres, que además tienen mucha más carga en el cuidado del hogar y la familia!

Es tiempo de acabar con los abusos de las AFPs y de establecer un sistema de pensiones que acabe con la pobreza en la vejez y nos dé, a todos los peruanos y peruanas, con equidad, la seguridad económica para vivir con tranquilidad nuestros últimos años de vida. Juntos sí podemos lograrlo.

Verónika Mendoza es la candidata de Juntos Por el Perú. | Fuente: Difusión

