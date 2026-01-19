JNE fiscaliza más de 8 mil hojas de vida rumbo a las Elecciones 2026

El Poder en tus Manos de RPP advirtió que más de 250 candidaturas consignaron condenas en sus declaraciones.

A menos de tres meses de las Elecciones Generales 2026, el sistema de control electoral inició la verificación de las hojas de vida de los candidatos. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revisa actualmente 8558 Declaraciones Juradas de Hoja de Vida presentadas por postulantes a la Presidencia, el Congreso, Senado y Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, tanto por vía digital como física

La fiscalización está a cargo de 129 fiscalizadores, quienes contrastan la información declarada con registros oficiales del Poder Judicial, Sunarp, universidades y otras entidades públicas y privadas. El objetivo es detectar omisiones, datos falsos o información inexacta en documentación como sentencias penales y civiles, bienes y rentas, formación académica y trayectoria laboral.

Omisiones y falsedades: un error puede sacar a un candidato de carrera

El proceso contempla distintos tipos de informes. Existen informes por error material, cuando se trata de imprecisiones que no alteran el fondo de la declaración; informes por omisión, especialmente graves cuando se trata de sentencias penales firmes, lo que constituye causal de exclusión; e informes por presunta falsedad, que pueden derivar en procedimientos sancionadores. Todos estos reportes son remitidos a los 29 Jurados Electorales Especiales (JEE) para su evaluación y decisión final.

Para validar la información, el JNE cruza datos con 34 Cortes Superiores de Justicia, la Corte Superior Nacional Penal Especializada, y otras entidades. En el caso de instituciones públicas, el plazo de respuesta es de cinco días; para las privadas, quince. Cualquier inconsistencia detectada activa un informe que puede cambiar el futuro electoral de un postulante.

El antecedente: 252 hojas de vida con condenas

Esta fiscalización ocurre en un contexto marcado por las alertas ya identificadas por el periodismo. Un informe de El Poder en tus Manos reveló que 252 candidaturas consignaron condenas en sus hojas de vida, sumando 297 sentencias, en listas de 35 de las 38 organizaciones políticas habilitadas para competir en 2026. La revisión se basó exclusivamente en la información declarada por los propios candidatos en el sistema Declara+ del JNE.

Aunque muchos de estos postulantes señalaron estar rehabilitados, los antecedentes figuran en los registros oficiales y reabrieron el debate sobre la idoneidad de quienes aspiran a cargos de poder y la responsabilidad de los partidos al momento de conformar sus listas.

Acceso directo a antecedentes penales

Desde enero de 2025, el JNE cuenta además con un convenio con el Poder Judicial que le permite acceder en línea al Registro Nacional de Condenas, mediante cotejos masivos y consultas electrónicas. Esta herramienta facilita la verificación de sentencias consentidas o ejecutoriadas, incluso aquellas ya rehabilitadas, exclusivamente durante las etapas de los procesos electorales

Transparencia bajo la lupa

La hoja de vida del candidato —que comprende nueve rubros obligatorios, desde datos personales hasta sentencias y bienes— se ha convertido en un documento importante para el escrutinio público. En medio de una campaña fragmentada y con 36 postulaciones presidenciales, la fiscalización de estas declaraciones evidencia la transparencia del sistema electoral y la calidad de la oferta política que llegará a las urnas en abril de 2026.