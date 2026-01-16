“Me da mucho optimismo”: Mario Vizcarra tras fallo del JNE que lo mantiene en la carrera electoral

El candidato presidencial del partido Perú Primero, Mario Vizcarra, se pronunció sobre el fallo del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que declaró fundada la apelación presentada por su agrupación política y revocó la resolución del Jurado Electoral Lima Centro 1, la cual había declarado improcedente su candidatura a la Presidencia de la República.

Durante una entrevista en el programa Las cosas como son, de RPP TV, Vizcarra expresó su satisfacción por la decisión del máximo organismo electoral, aunque señaló que la recibe “con mucha tranquilidad y sin triunfalismos”.

“Tenemos pleno conocimiento de la emisión de una resolución que restituye mi derecho a postular, a ser nuevamente candidato a la Presidencia. Eso me llena de alegría, me da mucho optimismo; pero, al mismo tiempo, también lo tomamos con mucha tranquilidad”, afirmó.

El candidato explicó que la apelación se sustentó en dos argumentos principales.

El primero sostiene que la norma aprobada en enero de 2018 -utilizada para intentar excluir su candidatura- no puede aplicarse de manera retroactiva, ya que su proceso judicial se inició en 2001 y concluyó en 2005.

Mientras que el segundo argumento se basó en precedentes del Tribunal Constitucional que -según detalló- existen al menos siete sentencias en casos similares al suyo en la que se ordenó al JNE permitir la postulación de ciudadanos.

“Esos dos argumentos fueron muy sólidos y determinaron finalmente que el jurado pueda fallar por unanimidad a mi favor”, manifestó.

Cabe precisar que, si bien el JNE informó que la votación ya se realizó, la resolución con los argumentos y fundamentos jurídicos del caso será emitida en los próximos días.

¿Qué ocurrió en el caso de Mario Vizcarra?

El 5 de enero, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, en primera instancia, declaró fundadas tres tachas presentadas por los ciudadanos Jeanpier Valverde, Luis Miguel Caya y Edwin Huamaní.

Los cuestionamientos se sustentaron en la condena por peculado que registra el hermano del expresidente Martín Vizcarra, la cual -según estas personas- constituiría un impedimento para postular en las Elecciones Generales 2026.

Con ese criterio, el JEE Lima Centro 1 declaró improcedente la postulación de Mario Vizcarra. Frente a esta decisión, el partido Perú Primero presentó un recurso de apelación, por lo que el expediente fue elevado al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para su evaluación en segunda y definitiva instancia.