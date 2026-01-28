José Jerí y su posible vacancia: Luis Valdez y Anahi Durand debaten sobre la situación del presidente por sus reuniones con empresario

Anahí Durand, candidata al Senado Nacional por Juntos Por el Perú, y Luis Valdez, postulante al Senado por Lima, sostuvieron en el programa Prueba de Fuego un debate sobre la situación que vive el presidente José Jerí, quien podría ser vacado del cargo por sus encuentros extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang. Aunque ambos concordaron en que actuó mal el mandatario, sus posturas con respecto a su posible destitución fueron muy diferentes.

Durand consideró que Jerí no tiene la legitimidad suficiente para ser presidente y cuestionó que el Congreso lo pusiera en el puesto sabiendo que no contaba con los requisitos.

"A ese señor, que no lo eligió el pueblo, lo pusieron de presidente en base a pactos y arreglos como se maneja el Parlamento. La situación es lamentable; ahora, si lo vacan, vamos a ver quién de los 130 congresistas se hace cargo del asunto", comentó Anahí Durand.

Por su parte, Luis Valdez señaló que "la sensatez y la razonabilidad" en momentos de crisis deben marcar una diferencia. En ese sentido, comentó que se deben recabar las evidencias para comprobar si hubo delito o no en el caso del presidente Jerí.

"Si los congresistas tienen la capacidad de poder generar un consenso, ya sea para reprochar, sancionar o absolver, que se haga de una vez porque nos está generando mucho ruido político", expresó el candidato de APP.

APP evaluará su postura con respecto a la censura

Valdez aseguró que la bancada de Alianza Para el Progreso evaluará la moción de censura contra José Jerí, "aun si el costo es alto", con tal de devolver la tranquilidad al Perú.

Anahí Durand recordó que con el presidente Pedro Castillo fueron muy duros e incluso presentaron una moción de vacancia a pocos meses de asumir el cargo. En cambio, con Jerí no han sido tan severos pese a lo revelado por la prensa en las últimas semanas.

"La casa de Sarratea era un espacio de campaña que creo que la prensa se encargó de satanizar y, por lo demás, tienen cuatro años investigando ese caso y hasta ahora no ha podido encontrar el gran signo de corrupción; espero que termine pronto este caso", comentó.