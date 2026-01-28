Patricia Donayre dice que a José Jerí le correspondería la censura: "A él le aplican todas las reglas de un congresista"

La extitular del Midis y candidata al Senado por Perú Primero, Patricia Donayre, aseguró que desde esta cámara buscará otorgar un equilibrio "necesario" en la toma de decisiones con la cámara de Diputados durante el siguiente periodo parlamentario, entre ellas la revisión de iniciativas legislativas y la designación de funcionarios claves en instituciones del Estado.

"En este contexto de crisis política en la que nos encontramos, el rol del Senado es fundamental, porque el Senado va a ser ese equilibrio que se necesita para la toma de las decisiones en la Cámara de Diputados. Entonces, vamos a cumplir un rol, no solo de presentar iniciativas legislativas, sino también un rol de revisar las iniciativas que sean aprobadas en la Cámara. Aparte de designar a funcionarios importantísimos que tienen que ver con las instituciones como el Tribunal Constitucional, Contraloría, SBS, Defensoría, quien finalmente va a formar parte de la comisión que designa la JNJ", expresó en diálogo con RPP.

Respecto a la crisis de inseguridad que vive el país, Donayre señaló que la demanda de la ciudadanía por una mayor seguridad es una problemática que debe verse de manera integral, vinculándola con la educación y la prevención.

Hizo hincapié en la situación de los jóvenes en los centros penitenciarios, señalando que muchos llegan a la delincuencia por falta de oportunidades educativas y formación, por lo que consideró que se debe "atacar el sistema educativo" para corregir estas deficiencias estructurales.

"Cuántos jóvenes en las cárceles están que la coincidencia común entre ellos es el no haber terminado la secundaria, no haber tenido una formación y que definitivamente llegan a la delincuencia por no haber tenido las mismas oportunidades de educación que todos. Ahí hay que atacar el sistema educativo", manifestó.

Situación de José Jerí

Donayre también fue consultada sobre la situación del presidente José Jerí, quien afronta mociones de vacancia y censura en su contra debido a sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang y la reestructuración de Petroperú.

Así, explicó los alcances de la ley de interpretación del artículo 115 de la Constitución, norma que promovió en su etapa como congresista. Según precisó, el presidente del Congreso que asume la Presidencia de la República por impedimento de los vicepresidentes lo hace en calidad de "encargado", sin perder su condición de parlamentario.

"El presidente del Congreso encargado no pierde su condición de congresista. A él le aplican todas las reglas que se aplica a un congresista, por lo tanto no es vacancia, es censura, así que tiene que procederse de esa forma", argumentó Donayre.

Según Donayre, si Jerí no fuera congresista y no hubiese sido elegido presidente del Congreso, tampoco hubiera podido ser presidente de la República encargado, por lo tanto, es en su condición de titular del Parlamento que asume como jefe de Estado en esta etapa.

Gestión en el Midis

Respecto a su gestión como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) durante la pandemia, Donayre afirmó que su administración se realizó con transparencia y coordinando con la Contraloría General de la República.

"He cuidado siempre la gestión, tanto le he cuidado que he salido limpia. No hay ninguna investigación en mi contra y me he cuidado de tener funcionarios probos, y siempre actuando de la mano con la Contraloría. Cualquier decisión lo preguntaba porque no me gusta cometer errores, no me gusta que mi honra sea manchada y tampoco de los funcionarios que trabajaban conmigo", aseguró.

Sobre la entrega de bonos durante la emergencia sanitaria, reconoció que hubo dificultades para que estos llegaran a todos los beneficiarios, atribuyendo el problema a fallas en el sistema de focalización a la población en situación de pobreza y pobreza extrema.