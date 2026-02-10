José Williams: JEE inicia proceso sancionador en su contra por omisión de sentencia en su hoja de vida

Desde el partido Avanza País niegan cualquier condena firme contra el candidato presidencial y señalan error de interpretación.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 inició un procedimiento sancionador contra el candidato presidencial José Williams Zapata, de Avanza País, por haber omitido información en su Declaración jurada de hoja de vida presentada para las Elecciones Generales 2026. La decisión fue formalizada mediante la Resolución N.° 01059-2026-JEE-LIC1/JNE, del 5 de febrero de 2026.

Según el informe de fiscalización que sustenta la resolución, el candidato habría omitido consignar en el rubro de su hoja de vida una sentencia relacionada con el delito de homicidio calificado. El documento señala que la información fue remitida por la Corte Superior de Justicia de Lima mediante oficio del 8 de enero de 2026, en el que se indica que el candidato registra antecedentes penales.

El JEE advierte que, de confirmarse la omisión, esta podría configurar causal de exclusión cuando existe condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de libertad. Por ello, el órgano electoral resolvió iniciar procedimiento sancionador que el personero legal del partido formule sus descargos.

Avanza País: “No existe sentencia condenatoria firme”

El personero legal de Avanza País presentó descargos ante el mismo JEE, solicitando el archivo del procedimiento. En el documento, el partido sostiene que el candidato “no registra sentencias condenatorias firmes impuestas por delito doloso” y que la información observada corresponde a un incidente procesal vinculado al caso Chavín de Huántar, mas no a una sentencia condenatoria.

La defensa argumenta que el proceso penal concluyó con sentencias absolutorias firmes tanto en la jurisdicción ordinaria como en la militar. Además, señala que el Consejo Supremo de Justicia Militar dispuso el archivo definitivo del caso en 2004. El escrito añade que el expediente al que hace referencia el informe de fiscalización data de mayo de 2002 y que no constituye una condena ejecutoriada, sino un incidente procesal accesorio.

A través de un comunicado la agrupación política sostiene que, a casi 30 años del operativo militar que permitió el rescate de rehenes en la residencia del embajador de Japón, “la persecución persiste”.

“El JEE de Lima Centro 1 pretende excluir al General José Williams por su participación en dicho operativo, en una decisión que consideramos injusta y desproporcionada”, señala el comunicado.

En el texto, el partido afirma que la medida se produce “dentro de un proceso en el que, una vez más, se intenta presentar a los héroes como villanos”. Asimismo, Avanza País expresó su “firme protesta frente a esta medida” y convoca “a la solidaridad de los peruanos de bien en defensa de la verdad, la memoria y la justicia”.