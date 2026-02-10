Los venezolanos sí necesitan visa para ingresar al Perú, contrario a lo que afirmó el candidato presidencial Fernando Olivera

El candidato presidencial de Frente Esperanza aseguró que el Perú “no le pide papeles” a los migrantes venezolanos, pero desde julio de 2024 rige la obligatoriedad de presentar pasaporte vigente y visa consular.

Durante una entrevista en el programa F.E., de Resurge TV, el candidato presidencial de Frente Esperanza, Fernando Olivera, aseguró que el Perú tiene un “efecto llamada” con la población venezolana debido a una presunta falta de control migratorio. “Aquí tienen trabajo, tienen educación, tienen salud, tienen todo… Perú es el paraíso que no le pide papeles, nada de nada”, sostuvo el político.

La afirmación de Olivera se dio tras asegurar que “la migración en Europa se maneja de otra forma [...] han tratado de hacerla ordenada. Aquí no es que cruzan en balsa, llegan por diversos medios, y ya está, bienvenidos todos. Hay países que lo han hecho [así] y eso llama el efecto llamada”.

Venezolanos requieren visa para ingresar al Perú

En junio de 2024, la Superintendencia Nacional de Migraciones, a través de la Resolución de Superintendencia N° 000121-2024-Migraciones, actualizó los requisitos para el ingreso a territorio nacional de los ciudadanos de Venezuela. Desde julio de ese mismo año, los venezolanos, además de contar con su pasaporte vigente, deben presentar una visa obtenida previamente en un consulado peruano.

La normativa señala que estos documentos son obligatorios para efectos del control migratorio. Para obtener la calidad migratoria temporal o residente, se deberá presentar el pasaporte ordinario venezolano vigente y la visa correspondiente.

A diferencia de otros ciudadanos de América del Sur, sólo los ciudadanos de Venezuela necesitan contar con visado para ingresar al Perú, salvo que posean residencia permanente en algún país miembro de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia o México).

Esta misma condición la tienen los residentes de Cuba, El Salvador, Haití y Nicaragua, países de Centro América.

Barreras económicas y el aumento de la irregularidad

Zubeido Rafael Herrera, asesor migratorio de la ONG OCASIVEN, explicó a PerúCheck que para obtener la visa peruana, el venezolano en situación de migrante se enfrenta no sólo a trabas económicas, sino también a aquellas de desplazamiento debido a que “la solicitud de una visa se realiza a través del consulado peruano más cercano a Venezuela, que es la que se ubica en Bogotá, Colombia”.

Además, “para obtener esta visa, el ciudadano venezolano debe tener consigo un boleto aéreo comprado y el pasaporte vigente; [esto ha provocado que el ingreso irregular al territorio peruano aumente porque] la mayoría que sale de Venezuela por la situación económica no cuenta con los recursos para hacer una solicitud de visa, que cuesta alrededor de US$100, y mucho menos para adquirir un boleto de vuelo o pasaporte, cuyo costo bordea los US$350”.

Por su parte, María José Vargas Hurtado, migrante venezolana y especialista en comunicaciones, precisó que la visa que les permite el ingreso regular a los venezolanos es la de turista, pero no garantiza un cambio de estatus migratorio.

“Si tú llegas a conseguir un trabajo, con contrato mínimo de un año, lo elevas a la Superintendencia Nacional de Migraciones y recién podrías cambiar el estatus migratorio. Anteriormente, los venezolanos llegaban como turistas y estaba el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) que duraba un año. Luego ese PTP mutaba a carné de extranjería, calidad migratoria especial, que tiene que renovarse anualmente”, explicó Vargas.

Venezolanos son intervenidos y expulsados por ingreso irregular

El especialista migratorio de OCASIVEN aseguró que la ley del visado, como se le define a la normativa que instauró la solicitud de visa, no sólo ha provocado más ingresos irregulares sino también que estos migrantes caigan en manos de los traficantes de personas.

En comunicación con PerúCheck, el Frente Policial de Tumbes detalló que, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, se intervino a 76 extranjeros por infracción a la Ley migratoria. De esta cifra, 59 eran venezolanos.

Tras una intervención, Migraciones realiza un Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE) para decidir la expulsión de los ciudadanos extranjeros irregulares. Según una nota de prensa de Migraciones, hasta noviembre del año 2025, fueron emitidas 3,000 órdenes de expulsión a extranjeros que ingresaron de forma irregular al territorio peruano

Respuesta de Fernando Olivera

PerúCheck intentó obtener los descargos de Fernando Olivera. En una breve comunicación telefónica, el candidato evitó profundizar en el sustento de su afirmación. “Ya me escribieron, estoy ocupado, tengo una agenda. En su momento contestaré, por favor deje de acosarme”, respondió antes de finalizar la llamada.

Conclusiones

El candidato de Frente Esperanza, Fernando Olivera, sostuvo que el Perú no les pide papeles a los migrantes venezolanos. No obstante, esta afirmación no se condice con la normativa migratoria peruana que, desde el 2024, ha endurecido los requisitos de ingreso para ciudadanos venezolanos, a quienes se les exige pasaporte vigente y visa, y cuyo incumplimiento puede generar procesos de expulsión y sanciones administrativas por las autoridades migratorias y policiales. Por tanto, PerúCheck califica como falsa la aseveración de Fernando Olivera.