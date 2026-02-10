Fundador de Primero La Gente sobre franja electoral: “Reconocemos absolutamente la responsabilidad política que nos toca”

Marco Zevallos, fundador y presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Primero La Gente, calificó como “absolutamente indignante” las presuntas irregularidades detectadas en el interior de su partido en torno al uso de la franja electoral.

“Nosotros hemos detectado un conflicto de interés. Al momento en el cual lo detectamos, concurrimos a [la] ONPE, hicimos las gestiones que había que hacer, hemos renunciado a la franja que correspondía al medio que estaba vinculado a este señor”, señaló en RPP Zevallos, en referencia a Miguel del Castillo Reyes, uno de los fundadores del partido, quien ha sido responsabilizado de las presuntas irregularidades en la distribución de los fondos de la franja electoral asignada a esta agrupación por sus dirigentes.

En esa línea, el militante del partido señaló que han renunciado a la franja electoral que la ONPE contrató en espacios de la empresa ABRA PRODUCCIONES SAC, razón social del canal Nativa Televisión, medio de comunicación que estuvo vinculado con Castillo Reyes.

“Nosotros hemos renunciado en estricto a la franja que corresponde a esa empresa, porque nos parece indigno, antiético, no corresponde [y] ensucia el proceso electoral. Hemos dicho: ‘renunciamos de plano a ese tema’. Y hemos pedido que se evalúen los mecanismos legales para que ese dinero no le sea transferido a esta empresa”, indicó.

Asimismo, Marco Zevallos precisó que entre el 25 % y el 30 % del total de la franja electoral asignada a su partido fue direccionada a esta empresa. Además, manifestó que corresponde a la ONPE evaluar los mecanismos legales para que no se suscriba el contrato entre la empresa de comunicaciones y el ente electoral.

“Ese tema específico de seleccionar se le delegó al señor del Castillo, en teoría, en atención a su experiencia, vinculados a este ítem. [Él] ha vulnerado la confianza que se le dio y por eso hemos tomado las acciones que hemos tomado. Más aún estamos tramitando ante ONPE, aun cuando sabemos que el marco legal es complicado, para que no se suscriba el contrato que ellos tengan con esta empresa. […] Nosotros reconocemos absolutamente la responsabilidad política que nos toca de haber confiado en una persona que ha traicionado nuestra confianza”, sostuvo.

[¿El dinero se llegó a desembolsar a Nativa?] Entendemos que no, porque -en realidad- nosotros como partido no tenemos intervención tampoco en ese tema. Nosotros le hemos solicitado a ONPE que evalúe los mecanismos legales para que, con la información que hemos brindado, no se suscriba el contrato con esa empresa”, acotó.

La situación de Miguel del Castillo en el partido

Asimismo, al ser consultado sobre si Miguel del Castillo será expulsado del partido en las próximas semanas, Marco Zevallos indicó que esa decisión “la tiene que determinar las instancias de ética” del partido.

“Ahí se tienen que cumplir todos los principios que están establecidos en el estatuto, en las normas electorales. A mí no me toca hacer un adelanto respecto a eso porque sucede también que en los partidos que tienen un dueño, el dueño se comporta como el mandamás de la empresa. Entonces dice: ‘tú te quedas, tú te vas’. Y eso es lo que mañana más tarde termina arreglando los argumentos para decir que ha habido una indebida intervención de las instancias de dirección. Yo lo que digo es: las instancias que correspondan son las que tienen que tomar decisiones”, aseveró.