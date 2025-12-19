¿Ya hay efectos en la economía peruana previo al año electoral? Julio Velarde responde

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, presentó el último Reporte de inflación del 2025, en el que se refirió a la situación económica del Perú a poco de las Elecciones Generales 2026.



Durante el reporte de inflación, respondió a la prensa que la economía "viene muy fuerte", pero que ello no permite aseverar que la campaña electoral vaya a tener un efecto a la fecha.

"La economía viene muy fuerte. No se puede aseverar que vaya a tener un efecto. Se ha notado después cuando se esté próximo a las elecciones cuando aparece algún candidato que pueda asustar un poco la inversión. Hasta ahora no hay ningún efecto", señaló Velarde.

"Lo podrás ver en el tipo de cambio. Estamos terminando con bastante fuerza para que no se aprecie tan rápido. No se nota hasta ahora nada. Ojalá no se vaya notar, pero no puedo asegurarlo ahora", añadió el presidente del BCRP.



Proyección de exportaciones

Por otro lado, Julio Verde fue consultado respecto a las proyecciones en exportación frente a la competencia con Argentina y Chile para el próximo año.

"Son dos países, un país que le va a ir mucho mejor es a Argentina. Es probablemente que Argentina, si lleva bien las cosas, nos supere. Es un país con potencial más grande que nosotros. [Sobre Chile] No puedo proyectar eso. Mencioné como dato lo de Argentina, decirle a otro país "¡te vamos a pasar!" no es muy elegante", sostuvo a la prensa.

Escenario favorable en la economía peruana

Durante el reporte de inflación, el BCRP proyectó un escenario económico favorable para los próximos años, con un mayor crecimiento global y al Perú como una de las economías más dinámicas de la región.

Velarde sostuvo que la economía peruana se verá impulsada por la inversión privada, la recuperación de la demanda interna y un entorno externo más favorable.