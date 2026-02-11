Franja electoral: ¿en qué se diferencia en las elecciones generales y regionales?

El proceso de franja electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 tendrá reglas distintas a las aplicadas en los comicios generales, una diferencia que cobra relevancia en un contexto marcado por los cuestionamientos sobre el presunto mal uso de los espacios de propaganda por parte de las organizaciones políticas.

Según explicó a El Poder en tus Manos de RPP Karina Rivera, subgerente de Técnica Normativa de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, en las elecciones subnaciones es la ONPE la entidad encargada de distribuir, mediante sorteo, los espacios de la franja electoral entre las organizaciones políticas, así como de definir el orden de aparición en cada jurisdicción. Distinto al criterio de selección que se le concede a las organizaciones políticas para elegir el medio en el que desea que se transmita su propaganda para las elecciones generales 2026.

Este mecanismo se aplica tanto en el proceso de elecciones primarias como en la etapa de elecciones regionales y municipales propiamente dichas.

"En ambas elecciones, [los medios] los elige la ONPE. Las elecciones regionales tienen una ley diferente de aplicación a las elecciones generales. [Esta modalidad] es la que se viene dando y es la que se exige a través de un sorteo. También el orden de aparición de las elecciones políticas, que se realiza a través de un sorteo público en todas las 25 jurisdicciones donde se desarrollan las elecciones regionales y municipales", indicó.

Cabe precisar que este martes 10 de febrero se inició el registro de proveedores de la franja electoral para las elecciones primarias de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Este periodo se extenderá por 15 días y, a diferencia de lo que ocurre en las Elecciones Generales, en las que los medios de comunicación se registran como proveedores a través de la plataforma digital Claridad, para este proceso la ONPE habilitó una herramienta digital distinta, señaló Rivera.

Sobre el orden de aparición en la franja

En las elecciones generales, el orden de aparición en la franja electoral lo determinan las propias organizaciones políticas al momento de seleccionar los espacios y horarios en los que elige trasmitir sus spots.

En cambio, en las Elecciones Regionales y Municipales, el orden de aparición de todas las organizaciones políticas que participan en cada jurisdicción se define mediante un sorteo público realizado por la ONPE, precisó Rivera.

¿Qué establece la norma?

De acuerdo con la Ley de Elecciones Municipales, para las elecciones regionales y municipales, la ONPE distribuye de manera equitativa los espacios de la franja electoral entre las organizaciones políticas mediante un sorteo público.

Este procedimiento se realiza con la participación de personeros, observadores y representantes de los medios de comunicación. La norma establece, además, que corresponde a la ONPE regular el uso de los espacios asignados dentro de la franja electoral.

La cuarta disposición transitoria complementaria de la Ley de Elecciones Municipales señala lo siguiente:

"En las elecciones regionales habrá espacios en los canales de televisión de señal abierta y estaciones de radio, públicos y privados, de cobertura nacional y regional. Estos espacios se ponen a disposición gratuitamente entre los partidos políticos, agrupaciones independientes o alianzas participantes en el proceso electoral.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales efectúa la distribución equitativa de tales espacios mediante sorteo con presencia de los personeros, observadores y representantes de los medios de comunicación, y regula la utilización de los mismos".