Mario Vizcarra: el proceso que llevó a la improcedencia de su plancha presidencial

Declaración de la hoja de vida de Mario Vizcarra | Fuente: JNE

Una sentencia por delito doloso de hace 20 años

A Mario Vizcarra, se le dictó una pena privativa de la libertad, la cual el propio Vizcarra declaró como cumplida; no obstante, su ejecución quedó suspendida. En la sección de información complementaria de su hoja de vida para registrarse como candidato presidencial, Vizcarra indicó que se encuentra “rehabilitado”.

La Ley 30717 que promueve la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos, establece en su artículo 107 los impedimentos para postular a cargo de elección popular y señala que toda persona condenada por delitos dolosos como colusión, peculado o corrupción de funcionarios, entre otros; aun cuando hubieran sido rehabilitadas, no podrán postular, siendo este el caso del candidato presidencial de Perú Primero.

Y con la base de este artículo, el JEE de Lima Centro 1 tomó la decisión, mediante la Resolución N° 65-2026-JEE-LIC1/JNE, de acumular las tachas al considerar que guardaban relación directa con el mismo proceso y candidato y las declaró fundadas.

El JEE de Lima Centro 1 precisó que el referido artículo “no ha sido declarado inconstitucional ni ha sido derogado a la fecha” [como alegó en sus descargos el personero legal del partido], por lo que se encuentra vigente para su aplicación. Asimismo, señaló que no resultan aplicables las sentencias del Tribunal Constitucional presentadas en otros casos como medios probatorios, porque corresponden a demandas de amparo muy específicas que no son vinculantes en todos los procesos de esta naturaleza.

Apelación ante el Pleno del JNE, la última opción de Vizcarra

¿Están agotadas todas las posibilidades de continuar en carrera política para Mario Vizcarra? la respuesta es no.

Para el experto en derecho electoral, José Manuel Villalobos, lo que procede ahora es que se interponga un recurso de apelación por parte del personero de Perú Primero: “este recurso debe elevarse al Jurado Nacional de Elecciones, el cual deberá resolver previa audiencia pública. Si el Jurado Nacional de Elecciones confirma la resolución del Jurado Electoral Especial que declara fundadas las tachas, Mario Vizcarra y toda su fórmula presidencial no podrá participar de las elecciones”, sentenció.

Villalobos recuerda que, de acuerdo a la ley electoral, cuando las tachas van dirigidas al candidato presidencial de una lista, no queda opción para reemplazar las candidaturas. “Toda la plancha se cae”, señaló. Y, justamente, este aspecto también forma parte de la argumentación de la decisión del JEE.

Inadmisible la lista al senado

En paralelo al tema de las tachas, el 26 de diciembre el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 declaró inadmisible la lista de candidatos de Perú Primero al senado por distrito único nacional al presentar errores materiales en seis candidaturas, entre ellas la de Mario Vizcarra quien además de ser candidato presidencial, también postula al senado.

El personero presentó los descargos y, al cierre de esta nota, aún no había pronunciamiento de este colegiado electoral.

Perú Primero acusa persecución política

“Denunciamos que esto no es un hecho aislado, sino parte de una persecución política sistemática. Primero, bloquearon arbitrariamente a nuestro líder fundador, Martín Vizcarra, y ahora buscan vetar a nuestro candidato presidencial, Mario Vizcarra por el evidente temor que tienen al respaldo popular de nuestro proyecto” se lee en el comunicado de la agrupación política donde rechazan la decisión del JEE de Lima Centro 1.

La agrupación ha convocado a conferencia de prensa para el viernes 09 de enero donde aseguran, se mantienen firmes en contienda y por ello, presentarán a sus candidatos al Congreso bicameral.