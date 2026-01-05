Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Mario Vizcarra: JEE Lima Centro 1 aceptó tachas en su contra y declaró improcedente la inscripción de su candidatura presidencial

JEE Lima Centro 1 acepta tachas contra Mario Vizcarra y declara improcedente inscripción de fórmula presidencial de Perú Primero
JEE Lima Centro 1 acepta tachas contra Mario Vizcarra y declara improcedente inscripción de fórmula presidencial de Perú Primero | Fuente: RPP
Karina Valencia Pantoja

por Karina Valencia Pantoja

·

El Jurado Electoral Especial (JEE) se pronunció este lunes 5 de enero sobre las tres tachas presentadas contra la candidatura presidencial de Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra. Los recursos alegaban que su condena por el delito de peculado constituía un impedimento para postular en las Elecciones Generales 2026.

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró fundadas las tres tachas presentadas contra la candidatura presidencial de Mario Vizcarra, por el partido Perú Primero. Las tachas fueron interpuestas días atrás por los ciudadanos Jeanpier Valverde, Luis Miguel Caya y Edwin Huamaní, quienes argumentaron que la condena por el delito de peculado del hermano del expresidente Martín Vizcarra constituye un impedimento para postular en las Elecciones Generales 2026.

Mediante la Resolución N° 65-2026-JEE-LIC1/JNE, el organismo electoral también declaró improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial de la citada agrupación política. Las tachas fueron resueltas luego de que el JEE dispusiera la acumulación de los expedientes N.° EG.2026017920 y EG.2026018019 al expediente principal N.° EG.2026018017, al considerar que guardaban relación directa con el mismo proceso y candidato.

El caso podrá ser revisado por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como segunda instancia, si el partido Perú Primero apela a la decisión adoptada por el JEE Lima Centro 1.

Te recomendamos

¿Qué señaló el JEE en su resolución?

En su fallo, el JEE Lima Centro 1 evaluó los argumentos presentados en las tres tachas formuladas contra la candidatura presidencial de Mario Vizcarra, en las que se sostenía que se encontraba impedido de postular al cargo de presidente de la República debido a su sentencia por el delito de peculado, conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

Dicha norma establece que no pueden postular a la Presidencia o Vicepresidencias las personas que, por su condición de funcionarios o servidores públicos, hayan sido condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, mediante sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión —en calidad de autoras— de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aun cuando hubieran sido rehabilitadas. 

En la resolución, el organismo electoral señaló que, al observar lo expresamente dispuesto en la normativa constitucional, legal y reglamentaria, los fundamentos que sustentan las tachas “obedecen a la infracción de requisitos de la fórmula o de candidatura previstos en la LOE, así como en los demás requisitos legales y constitucionales”.

"Las tachas presentadas se encuentran acordes con el impedimento regulado en el literal j) del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones incorporado por el artículo 1 de
la Ley N.° 30717; en consecuencia, las tacha formuladas por los ciudadanos Jeanpier Miguel Valverde Ortega, Luis Miguel Caya Salazar, Edwin Roberto Huamani Pérez, devienen en fundadas", se lee en el documento.

Asimismo, precisa que, conforme al Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026, corresponde declarar improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial de Perú Primero. Ello, debido a que la norma establece que, si la tacha contra el candidato a la Presidencia es declarada fundada, "las candidaturas a las Vicepresidencias no serán inscritas".

El poder en tus manos

EP229 | INFORMES | 2025: El año que definió los rostros que disputarán el poder en el 2026

El 2025 termina con un mapa político transformado y el Perú encaminado a unas elecciones complejas con 39 agrupaciones en carrera y el regreso del Senado. Entender quiénes buscan el poder será decisivo para el rumbo del país en 2026. Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
El Poder en tus Manos elecciones Mario Vizcarra Perú Primero

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA