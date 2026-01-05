Últimas Noticias
Perú Primero calificó de “absurdo jurídico” decisión del JEE que declaró improcedente candidatura de Mario Vizcarra

Mario, hermano del expresidente Martín Vizcarra.
Mario, hermano del expresidente Martín Vizcarra. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El partido Perú Primero señaló que el caso no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una “persecución política sistemática”.

El partido Perú Primero rechazó la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 de declarar improcedente la inscripción de la candidatura presidencial de Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra.

A través de un comunicado, la organización política calificó la medida como un “absurdo jurídico”, al señalar que el órgano electoral, tras haber revisado y admitido formalmente la postulación, “se contradice al acoger las tachas presentadas e ignorar que el Tribunal Constitucional declaró inaplicable el impedimento establecido en la Ley N.° 30717 para ciudadanos rehabilitados”.

En ese sentido, Perú Primero sostuvo que el caso no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una “persecución política sistemática”. “Primero bloquearon arbitrariamente a nuestro líder fundador, Martín Vizcarra, y ahora buscan vetar a nuestro candidato presidencial, Mario Vizcarra, por el evidente temor al respaldo popular de nuestro proyecto”, indicó la agrupación.

Asimismo, el partido aseguró que la decisión no debilitará su propuesta política. “Lejos de debilitarnos, este ataque nos fortalece y nos une más. Por ello, anunciamos que este viernes 9 de enero demostraremos nuestra fuerza en la gran presentación de nuestros candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados. Seguimos en la cancha, con la ley y la razón de nuestro lado”, agregó.

El JEE Lima Centro 1 declaró fundadas las tres tachas presentadas contra la candidatura presidencial de Mario Vizcarra, debido a una condena impuesta en 2005 por los delitos de peculado y falsedad genérica, cuya sentencia ya fue cumplida.

“Las tachas presentadas se encuentran acordes con el impedimento regulado en el literal j) del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones, incorporado por el artículo 1 de la Ley N.° 30717; en consecuencia, las tachas formuladas por los ciudadanos Jeanpier Miguel Valverde Ortega, Luis Miguel Caya Salazar y Edwin Roberto Huamani Pérez devienen en fundadas”, se señala en la resolución.

La decisión del JEE es de primera instancia, por lo que, de ser apelada por Perú Primero, el caso será evaluado por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El poder en tus manos

EP229 | INFORMES | 2025: El año que definió los rostros que disputarán el poder en el 2026

El 2025 termina con un mapa político transformado y el Perú encaminado a unas elecciones complejas con 39 agrupaciones en carrera y el regreso del Senado. Entender quiénes buscan el poder será decisivo para el rumbo del país en 2026. Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
Elecciones 2026 El poder en tus manos Perú Primero Mario Vizcarra

