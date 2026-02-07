"Da la sensación que está pintado": Mesías Guevara cuestiona a Carlos Álvarez por caso de franja electoral en País para Todos

El candidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara, criticó la situación que atraviesa la agrupación País para Todos, con el candidato Carlos Álvarez; tras conocerse el presunto uso irregular de los fondos públicos para la franja electoral.

"La actuación del señor Carlos Álvarez es una acción totalmente reactiva. Él dice que no sabía cómo se habían dado esos recursos. La pregunta es: ¿si no sabe cómo se maneja esos recursos dentro de su organización, cómo quiere ser presidente de la República?", cuestionó Mesías Guevara en diálogo con RPP.

"Entonces, la verdad da la sensación que él está pintado, en lo que significa este tema. Nosotros en el partido [Morado] lo hemos manejado de manera diferente, de manera bastante transparente. Álvarez no está preparado para cualquier manejo ni público ni privado", añadió Mesías Guevara.

Sus declaraciones ocurrieron en la presentación de los candidatos del Partido Morado al Parlamento Andino. En el evento, también estuvo presente el expresidente del Perú Francisco Sagasti.

Situación en País para Todos

Como se recuerda, el candidato presidencial por País para Todos, Carlos Álvarez, aseguró que continuará en la campaña electoral pese al escándalo que se generó dentro del partido político por el presunto uso irregular de fondos públicas destinados a la franja electoral.

Ello luego que se revelara que País Para Todos benefició al canal Nativa con un contrato de S/642 000.00 soles por concepto de franja electoral, un canal relacionado a Miguel del Castillo, uno de los fundadores del partido Primero la Gente, que también participa en las Elecciones.

Álvarez aseguró que sostuvo con el presidente y la secretaria nacional del partido, Vladimir Meza y Delsy Romero Álvarez para identificar a los responsables de la distribución de estos recursos, "los cuales serán separados de sus cargos encabezados por el personero legal del partido".

Además, Carlos Álvarez exigió que la organización política desista de participar en la franja electoral; este sábado Vladimir Meza comunicó que País Para Todos ha enviado a la ONPE para declinar formalmente uso de ese presupuesto público.

“No usamos el dinero de los peruanos ni tenemos compromisos con grupos económicos ni operadores mediáticos”, enfatizó en el comunicado.

Respecto a la situación de la franja electoral, Karina Rivera, vocera de la ONPE, explicó en RPP que en caso un partido político decida no utilizar la franja electoral, la entidad tiene mecanismos para solicitar "la reducción o resolución parcial" del contrato con los medios involucrados.