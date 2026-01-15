Últimas Noticias
Rafael Belaúnde: investigación revela que ataque ocurrido en Cerro Azul estaría vinculado al sector construcción

El candidato mencionó una segunda hipótesis que no está determinada totalmente y detalló que se refiere a su postura contra la minería ilegal y las ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que favorecerían al crimen organizado.
por Ernesto Astonitas

El candidato presidencial por Libertad Popular, Rafael Belaúnde, sostuvo que la investigación sobre el ataque a balazos contra su vehículo, ocurrido en Cañete el 2 de diciembre de 2025, estaría vinculado al sector construcción, según primera hipótesis. "Todo no deja duda de que se ha producido un atentado", señaló.

Elecciones
00:00 · 06:55

El candidato presidencial por el partido Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, informó que la investigación sobre el ataque a balazos del 2 de diciembre de 2025 -cuando manejaba por Cerro Azul- determinó como principal hipótesis que el atentado estuvo relacionado con la violencia en el sector construcción.

Ello, agregó, debido a antecedentes de invasiones en la zona de la provincia limeña de Cañete.

"Las hipótesis principales son la violencia vinculada al sector construcción, por otros antecedentes de la zona inmediata y de la experiencia que hemos tenido como empresa constructora, invasiones que hemos padecido y que hemos repelido, procesos que tenemos contra gente que ha querido usurpar terrenos", sostuvo.

El candidato mencionó una segunda hipótesis —no determinada totalmente— y detalló que se refiere a su postura en contra de la minería ilegal y las ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

"No me parece prudente, pero la otra hipótesis es también la lucha que yo he sostenido contra la minería ilegal, las continuas ampliaciones del Reinfo que solo favorecen al crimen organizado y a la extorsión. Esa es la otra línea de trabajo, pero habrá que permitir que la policía siga investigando, que la fiscalía continúe", añadió Belaúnde Llosa.

Ratifica que lo ocurrido "ha sido un atentado"

Asimismo, Belaúnde sostuvo que la investigación concluyó que "sin ninguna duda que ha sido un atentado" realizado "por dos personas que interceptaron mi paso en una moto lineal, que la persona sentada en la parte posterior bajó armada, que disparó contra mi vehículo al menos en cuatro oportunidades".

Agregó que él repelió el ataque realizando al menos siete disparos con su pistola.

"Son cuatro los impactos que mi vehículo ha recibido. Que yo en ese incidente he repelido el ataque, percutando al menos siete disparos de mi pistola", declaró al responder una pregunta de RPP.

Los detalles técnicos de la investigación policial, añadió, revelaron que los proyectiles ingresaron de forma diagonal por el parabrisas y salieron por la ventana del piloto, factor que explicó la ausencia de víctimas fatales en el evento.

"Todo no deja duda de que se ha producido un atentado. La parte técnica [dice] que los impactos han entrado en forma diagonal, han entrado por el parabrisas, han salido por la ventana del piloto, eso es lo que explica que no haya un saldo fatal que lamentar", sostuvo.

