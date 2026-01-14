Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

JNE define este jueves el futuro electoral de Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga

Pleno del JNE decide este jueves el futuro de dos candidaturas presidenciales
Pleno del JNE decide este jueves el futuro de dos candidaturas presidenciales | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Hasta el momento hay 32 planchas presidenciales inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones Generales 2026.

Este jueves 15 de enero, desde las 8:30 de la mañana, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones realizará una audiencia pública virtual importante para el proceso de las Elecciones Generales 2026. En esta sesión se evaluará la continuidad en la contienda de dos candidaturas presidenciales: Mario Vizcarra, del partido Perú Primero, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

El caso Mario Vizcarra

En el primer caso, el máximo organismo electoral revisará la apelación presentada por Perú Primero, partido político de Mario Vizcarra, contra la resolución que, en primera instancia, declaró improcedente la candidatura presidencial de  Vizcarra. La decisión inicial se sustentó en tres tachas electorales interpuestas por ciudadanos, quienes sostienen que el candidato registra una condena por el delito de peculado del año 2005. Información que pudo confirmar El poder en tus manos en la hoja de vida que presentó Vizcarra ante el JNE. Se trata de un delito vinculado a actos de corrupción que, de acuerdo con la normativa electoral vigente, podría constituir un impedimento para postular a un cargo de elección popular. 


El caso Rafael López Aliaga

El segundo expediente que será analizado corresponde a la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga. En su contra se presentaron dos tachas por un presunto incumplimiento de las normas de democracia interna dentro de su organización política. Aunque ambas fueron rechazadas en una primera etapa por el Jurado Electoral Especial, los ciudadanos que las promovieron apelaron la decisión.

Como consecuencia, el caso llegó al Pleno del JNE, que deberá pronunciarse en última instancia sobre la validez del proceso interno de Renovación Popular y, por ende, sobre la continuidad de la candidatura de López Aliaga.

Te recomendamos

Lo que viene

Durante la audiencia pública virtual, los abogados de las partes expondrán sus argumentos ante los magistrados del Pleno. Tras ello, el Jurado Nacional de Elecciones podrá deliberar y emitir su decisión, la cual podría conocerse en el transcurso de las próximas horas y tendrá carácter definitivo. A la fecha, según información del Jurado Nacional de Elecciones, se han inscrito 32 planchas presidenciales para las Elecciones Generales 2026.

El poder en tus manos

EP232 | INFORMES | Las elecciones regionales y municipales serán este 4 de octubre de 2026

En 2026 también se desarrollarán las elecciones regionales y municipales. Según estimaciones del Jurado Nacional de Elecciones, medio millón de candidatos participarían en estos comicios. En el siguiente informe de El Poder en tus Manos, conoce las fechas más importantes de este proceso electoral para las organizaciones políticas y los ciudadanos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
El poder en tus manos RPP Elecciones 2026

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA