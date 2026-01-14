JNE define este jueves el futuro electoral de Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga

Hasta el momento hay 32 planchas presidenciales inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones Generales 2026.

Este jueves 15 de enero, desde las 8:30 de la mañana, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones realizará una audiencia pública virtual importante para el proceso de las Elecciones Generales 2026. En esta sesión se evaluará la continuidad en la contienda de dos candidaturas presidenciales: Mario Vizcarra, del partido Perú Primero, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

El caso Mario Vizcarra

En el primer caso, el máximo organismo electoral revisará la apelación presentada por Perú Primero, partido político de Mario Vizcarra, contra la resolución que, en primera instancia, declaró improcedente la candidatura presidencial de Vizcarra. La decisión inicial se sustentó en tres tachas electorales interpuestas por ciudadanos, quienes sostienen que el candidato registra una condena por el delito de peculado del año 2005. Información que pudo confirmar El poder en tus manos en la hoja de vida que presentó Vizcarra ante el JNE. Se trata de un delito vinculado a actos de corrupción que, de acuerdo con la normativa electoral vigente, podría constituir un impedimento para postular a un cargo de elección popular.





El caso Rafael López Aliaga

El segundo expediente que será analizado corresponde a la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga. En su contra se presentaron dos tachas por un presunto incumplimiento de las normas de democracia interna dentro de su organización política. Aunque ambas fueron rechazadas en una primera etapa por el Jurado Electoral Especial, los ciudadanos que las promovieron apelaron la decisión.

Como consecuencia, el caso llegó al Pleno del JNE, que deberá pronunciarse en última instancia sobre la validez del proceso interno de Renovación Popular y, por ende, sobre la continuidad de la candidatura de López Aliaga.

Lo que viene

Durante la audiencia pública virtual, los abogados de las partes expondrán sus argumentos ante los magistrados del Pleno. Tras ello, el Jurado Nacional de Elecciones podrá deliberar y emitir su decisión, la cual podría conocerse en el transcurso de las próximas horas y tendrá carácter definitivo. A la fecha, según información del Jurado Nacional de Elecciones, se han inscrito 32 planchas presidenciales para las Elecciones Generales 2026.