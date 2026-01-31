Alfonso López Chau expuso sus propuestas de gobierno durante una actividad en Juliaca

Durante su discurso, el candidato presidencial de Ahora Perú sostuvo que el Perú no podrá insertarse con éxito en los mercados globales si no incrementa su producción y productividad.

En un acto político realizado en la ciudad de Juliaca, en la región Puno, el candidato presidencial del partido Ahora Nación, Alfonso López Chau, presentó los ejes centrales de su propuesta de gobierno, orientada -según afirmó- a una transformación profunda del país mediante la construcción de una nación con Estado de derecho sólido, industrialización productiva, educación de calidad y desarrollo integral de las regiones.

Durante su discurso, López Chau sostuvo que el Perú no podrá insertarse con éxito en los mercados globales si no incrementa su producción y productividad, lo cual -remarcó- solo será posible a través de la ciencia, la tecnología y una educación de calidad.

“No se puede conquistar los mercados del mundo si no aumenta la producción y la productividad, y eso no será posible sin educación”, señaló.

Apuesta por la industrialización y el valor agregado

El candidato explicó que uno de los pilares de su programa será una gran transformación industrial, con el objetivo de dejar atrás el modelo primario exportador y apostar por la generación de valor agregado en el país.

“Si quieren nuestro litio, que pongan la plata productiva acá y que las fábricas se hagan aquí”, expresó, destacando que la industrialización es clave para la generación de empleo y el desarrollo sostenible.

Regiones, servicios públicos y juventud

López Chau advirtió que mientras las regiones continúen sin servicios públicos de calidad, el país seguirá atrapado en el atraso. Exigió colegios y centros médicos de primer nivel y criticó la normalización de la precariedad educativa.

“Eso se tiene que acabar”, enfatizó.

El aspirante presidencial también planteó una visión integral del desarrollo, indicando que no basta con construir carreteras si estas no van acompañadas de salud, educación, vivienda y empleo.

“El desarrollo es todo junto”, afirmó, remarcando la necesidad de una adecuada planificación territorial.

En relación con la juventud, anunció que duplicará las becas Bicentenario para que jóvenes peruanos puedan acceder a las mejores universidades del mundo y cuestionó los actuales sistemas de prácticas que -según dijo- precarizan a los estudiantes.

Finalmente, López Chau sostuvo que Ahora Nación busca representar a todos los sectores del país.

“Somos el partido de los ingenieros, de los obreros, de los médicos, de la juventud, de las mujeres y de todas las culturas del Perú”, sostuvo.