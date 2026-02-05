Yonhy Lescano resta importancia a su posición en encuestas: "Las auténticas son las que van a llegar a fines de febrero"

El candidato a la presidencia por la alianza Cooperación Popular, Yonhy Lescano, viene recorriendo Puno como parte de su campaña electoral y afirmó que, durante este trayecto, pudo recoger los problemas que afectan a esta región.

En diálogo con RPP, el excongresista indicó que en Juliaca ha identificado problemas de drenaje y de desabastecimiento de agua, así como la creciente inseguridad.

Agregó que pudo estar en Azángaro, donde advirtió sobre el abandono de la actividad agropecuaria, la falta de servicios básicos y la contaminación ambiental en el río Llallimayo, lo cual afecta directamente a los productores locales.

Lescano también mostró su preocupación por el estado del lago Titicaca y la falta de ejecución de proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), así como la necesidad de promover el turismo en la región.

Encuestas aún son "especulativas"

Lescano también fue consultado sobre los resultados de la última encuesta de CPI, presentada en exclusiva en RPP, que lo ubica en el noveno lugar con un 1.8 % de intención de voto a nivel nacional. Para Lescano, a estas alturas de la campaña, estas cifras son "especulativas".

"Las que van a ser auténticas son las que van a llegar a fines de febrero o primeros días de marzo, a mediados de marzo. Nosotros hemos recorrido por tierra, desde Lima Norte, todo el norte del Perú, llegando hasta Tumbes, el nororiente, Amazonas y Cajamarca, y hay una buena aceptación; no recibimos insultos, recibimos apoyo (...) Yo creo que las verdaderas encuestas van a ser pistas detalladas de cada uno de los candidatos en el mes de marzo. Yo creo que aquí no hay mucha objetividad", señaló.

En esa misma línea, apuntó que los peruanos "aún no han decidido su voto", por lo cual considera que viene recibiendo un "considerable" apoyo, percibido durante su recorrido por tierra en diversas regiones.

Minería ilegal y artesanal

Por otro lado, enfatizó la necesidad de que el Estado distinga entre la minería artesanal informal y la minería ilegal. Según el exparlamentario, el Estado ha otorgado concesiones donde operan miles de mineros sin registro, quienes se han visto afectados por leyes que no les permiten cumplir con este requisito.

Para resolver esta situación, Lescano propuso la implementación de un censo de mineros artesanales que les permita trabajar "de manera ordenada, con tranquilidad y sin gente armada".

También propone la reinstauración del Banco Minero, a fin de que el Estado sea el encargado de comprar el oro producido para luego ser "ordenadamente vendido, comercializado y que esas divisas lleguen al erario nacional", evitando que este y otros minerales salgan de forma clandestina por las fronteras.

Por otro lado, negó que actualmente en La Rinconada (Puno) se ejerza la minería ilegal, afirmando que en esta zona existen concesiones vigentes y donde, incluso, operan empresas mineras.

"Hay empresas mineras que operan, que tienen contratados personales y que están concesionadas por el Estado. O sea, no hay minería ilegal. Lo que pasa es que están con este problema de si lo registran o no, si lo censan o no. Yo creo que, en el Perú, para ver cuántos mineros hay, tienen que censarlos de todas maneras", reiteró.

Franja electoral

Lescano también cuestionó el modelo de distribución de fondos asignados para la propaganda electoral de los partidos y criticó que las agrupaciones con representación parlamentaria en el actual Congreso reciban montos más altos, a diferencia de las nuevas organizaciones y alianzas políticas.

Atribuyó esta decisión, precisamente, a los partidos con poder en el Legislativo, a quienes señaló de ser "culpables del desastre del Perú".

"Estos partidos que están causando grave daño, que están rechazados por la ciudadanía, se les da cuatro millones, y a los nuevos un millón. Entonces, acá hay otra irregularidad, no solamente el direccionamiento de la franja electoral y el dinero de todos los peruanos, sino que se está beneficiando a gente que está en el poder", sostuvo.