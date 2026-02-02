Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció en un hospital penitenciario de Brasil

El exministro de Relaciones Exteriores del Perú Augusto Blacker Miller falleció a los 80 años en un hospital penitenciario de Río de Janeiro, Brasil.

La autoridad penitenciaria estatal confirmó este lunes que el deceso ocurrió el pasado 23 de enero en el Hospital Penal Hamilton Agostinho, ubicado en el complejo penitenciario de Gericinó.

Blacker Miller, quien se desempeñó como canciller durante el primer gobierno de Alberto Fujimori, entre 1991 y 1992, murió a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

Detención y pedido internacional

El exdiplomático se encontraba bajo custodia policial desde el pasado 11 de diciembre de 2025, cuando fue arrestado por agentes de Interpol en el barrio de Flamengo, en la zona sur de Río de Janeiro.

Sobre él pesaba una orden de captura internacional con fines de extradición solicitada por la justicia de Albania.

Las autoridades albanesas lo requerían por su presunta participación en un esquema de fraude financiero y lavado de dinero vinculado a una concesión para la construcción de un incinerador de residuos en la ciudad de Fier.

Blacker Miller, quien había obtenido la nacionalidad albanesa años atrás para evitar una extradición al Perú, permanecía prófugo de ese país desde 2018.

Pasado político y judicial

Augusto Blacker Miller respaldó el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992. Por este hecho, la Corte Suprema lo condenó en 2007 a cuatro años de prisión suspendida.

Tras salir del país, se estableció en Estados Unidos y posteriormente en Europa. En 2013, el Estado peruano intentó extraditarlo desde Albania para que responda por los cargos relacionados con el golpe de 1992, pero la solicitud fue rechazada debido a que ya contaba con la ciudadanía de ese país.