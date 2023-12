Las reformas que se discutieron en 2023: Las Primarias 'bamba', el retorno a la bicameralidad y la reelección congresal

Congreso Especialistan analizan impacto de las reformas electorales y constitucionales vistas por el Congreso en el 2023

El 2023 inició cargado de incertidumbre política y cierra con un Congreso de la República que optó por discutir reformas electorales y constitucionales de forma veloz con el objetivo de pintar la cancha de cara a los comicios del 2026, según los especialistas.

La última reforma en ser aprobada por el Pleno fue la modificación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, más conocidas como las PASO, un mecanismo que permitía a los peruanos, afiliados o no a un partido, participar en la selección de candidatos de partidos en un proceso electoral. Este modelo fue aprobado por ley en el 2019, pero su implementación en comicios fue postergada hasta en dos oportunidades (elecciones 2021 y 2022).

El pasado jueves 14 de diciembre el Congreso modificó este sistema y, entre otros puntos, eliminó la obligatoriedad de que las elecciones primarias cuenten con participación de los ciudadanos, además de agregar dos mecanismos de primarias: un proceso en el que participen los militantes y otro, solo con delegados.

Asimismo, el texto sustitutorio aprobado también considera que para que una organización continúe en carrera electoral se requiere un 10% de votos válidamente emitidos del total de electores hábiles, en cualquiera de las tres modalidades. En la norma vigente, la valla era de 1.5%.

Para el abogado Jorge Jáuregui, especialista en derecho electoral, con este cambio, ganan las cúpulas de los partidos porque tienen el poder de mantener designaciones poco representativas.

“Es verdaderamente nefasto para las posibilidades que tiene el país de lograr una mejor calidad de la representación política en el Perú (...) La causa principal de tener unos parlamentarios precarios y escasamente representativos tiene que ver directamente con la forma cómo los partidos políticos proceden a configurar la oferta electoral”, señala.

A un paso de la bicameralidad y la reelección congresal

Otra de las reformas vistas por el Congreso fue el retorno a la bicameralidad y la reelección inmediata de legisladores. Esta iniciativa de reforma constitucional, que retoma la figura de senadores y diputados, deberá ser ratificada en una segunda votación, a partir de marzo del 2024 con un respaldo de no menos de 87 votos para convertirse en ley.

Especialistas consultados por El Poder en tus Manos han recalcado que, para una adecuada implementación del sistema bicameral en el Congreso, lo ideal era que esta propuesta sea acompañada de las PASO, pero bajo el modelo único con el que fueron creadas en la reforma del 2019. Sobre el interés del Congreso de discutir reformas comenta el politólogo Fernando Tuesta:

“No está mal que se haga con anticipación porque también reformar y hacer cambio cerca a una elección no es lo mejor. Ahora, ellos están un horizonte del 2026, no adelanto de elecciones (...) Creo que está bien que se haga, el tema es que esto termina siendo un debate solo al interior del Congreso [y no abierto a la gente]”, sostiene.

Las reformas que no se discutieron en el Congreso

Por otro lado, la Comisión de Constitución aprobó en noviembre el dictamen de reelección de alcaldes y gobernadores regionales. Este texto tendrá que ser sometido a votación en el Pleno en la siguiente legislatura, pues no fue agendado para la actual.

Pero, ¿qué otras iniciativas debería el Congreso tener en el radar? Cambios en la ley para que personas que atentaron contra la democracia no participen en comicios, sugiere el especialista en derecho electoral, Fernando Velezmoro.

La propuesta a que este aspecto se revise surge también frente a lo visto semanas atrás con la inscripción del partido político Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O), donde milita Antauro Humala.

Como se recuerda, el hermano del expresidente Ollanta Humala fue sentenciado a 25 años de cárcel por el caso ‘Andahuaylazo’ por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión. Luego, en el 2011, la Corte Suprema redujo la sentencia a 19 años. Finalmente, fue liberado en 2022 después de que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) aceptara su solicitud para acceder a la redención de pena y tras haber purgado 17 años, 17 meses y 14 días en la cárcel.

“Hay una serie de proyectos orientados a que el sistema democrático se proteja. Movimientos como el Movadef, personas vinculadas a organizaciones terroristas o, más cercano, personas que han purgado condena en delitos especialmente graves deberían tener ciertas limitaciones para poder participar del sistema democrático (...) Una forma de esto es establecer sino limitaciones absolutas, limitaciones temporales que están en plena discusión en el Congreso y que deberían ser retomadas cuanto antes”, precisa.

Es así que el Congreso de la República, que cierra el año con un 88% de desaprobación según Datum, llevó adelante reformas electorales que no necesariamente garantizan una mejora en la calidad de quienes postulen en elecciones. Expertos coinciden, además, que lo ocurrido con las PASO es un retroceso al poco avance logrado.

Queda en la ciudadanía permanecer alerta y que el Congreso reflexione sobre el impacto negativo que sus reformas pueden generar para la democracia del Perú.