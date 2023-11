¿Son las Primarias Abiertas el filtro de partidos políticos y candidatos a elecciones que hace falta?

Congreso ¿Son las elecciones primarias el filtro de partidos políticos y candidatos a elecciones que hace falta?

Al menos 24 partidos políticos podrían presentar candidatos si mañana fueran las elecciones en el Perú. La cifra aumentaría a 32 si se aprobara la inscripción de aquellas organizaciones que aún están siendo evaluadas para quedar habilitadas para presentar a postulantes a la Presidencia y al Congreso ante un eventual proceso electoral.

En el Perú es legítima la inscripción de nuevas organizaciones políticas, sin embargo, la baja confianza por parte de la ciudadanía continúa siendo un factor importante para establecer filtros previos a una elección, según indica el politólogo Fernando Tincopa.

“Sin lugar a dudas me parece que la baja legitimidad actual de los partidos políticos se da porque, en primer lugar, no representan plataformas multitudinarias, sino representan agendas individualistas del candidato de turno. Y, en segundo lugar, porque su tiempo de existencia es muy corto y esto lo que hace es no generar capacidad para que los ciudadanos puedan luego exigir o penalizar ese partido por su buen o mal comportamiento”, destaca.

El peligro de bajarse las Primarias Abiertas

Actualmente el Congreso tiene planeado debatir un dictamen aprobado en la Comisión de Constitución en el que proponen tres formas de elegir a sus candidatos internos previo a elecciones generales que, de acuerdo a expertos, va contra el espíritu de lo que significan unas elecciones primarias y abiertas a los ciudadanos.

Frente a ese escenario es que las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, también conocidas como PASO, fueron planteadas para que la ciudadanía sea ese primer filtro para reducir la cantidad de organizaciones que finalmente participen en contienda electoral, sostiene el politólogo Alejandro Boyco.

“Se exige la participación de los ciudadanos, por eso son obligatorias para elegir a los candidatos internos de los partidos, pero también se pone una valla para que los partidos que no superen el umbral [del 1.5%] en esta primera votación ciudadana no puedan participar en la votación final”, señala.

Por su parte, Luis Egúsquiza, oficial de programas de IDEA Internacional, destaca que las PASO permiten que el proceso de selección sea público y les permite a los ciudadanos conocer desde mucho antes el perfil de quienes buscan ocupar cargos públicos.

“Entonces [las organizaciones políticas] van a pasar por ese filtro, por la posibilidad de que los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, chequeen a sus candidatos, verifiquen sus antecedentes (...) son pocos los que deciden el menú por el que vamos a votar todos los peruanos. Y por eso es importante preservar mecanismos democráticos de selección de candidaturas, como las primarias”, afirma.

El experto precisa que, además de abrir el proceso a la participación de la ciudadanía, las PASO también establecen como requisito que las agrupaciones que busquen continuar a la siguiente fase electoral deben obtener como mínimo el 1.5% de votos válidos, lo que serviría como incentivo para la generación de alianzas electorales.

Finalmente, Tincopa sostiene que si la reforma se aprueba tal y como está sería no solamente un retroceso, sino “un error tremendo” aceptar un proyecto de ley “con tantos errores, subjetividades y vacíos legales aún más grandes de los que tenía la anterior norma”.

Mantener la esencia de las elecciones Primarias Abiertas y su aplicación podría ser la primera gran prueba de fuego que es vista con temor y recelo por la mayoría de los partidos, pues le otorga a la ciudadanía un rol importante en la selección de candidatos. Hay que estar vigilantes de cómo se conduce el debate en el congreso.