Secretario General de la OEA llegará a Perú este miércoles para abordar la "gobernabilidad democrática"

Albert R. Ramdin iniciará una visita oficial en la que sostendrá reuniones con autoridades de alto nivel.

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, anunció que iniciará mañana, miércoles 14 de enero, una visita oficial a Perú.

Según informó el organismo internacional, la llegada de Ramdin responde al compromiso permanente de la institución con sus Estados Miembros.

La agenda del alto funcionario tiene como eje central promover el diálogo sobre temas sensibles: gobernabilidad democrática, fortalecimiento institucional y seguridad.

Reuniones de alto nivel

Durante su estancia en Lima, Ramdin sostendrá encuentros con autoridades gubernamentales "del más alto nivel", así como con otros actores clave del escenario político y social.

La OEA precisó que estas conversaciones no solo abordarán la situación local, sino que incluirán el análisis de "acontecimientos actuales en varios países" de la región. En ese sentido, el organismo recalcó que su liderazgo continúa monitoreando estos desarrollos en las Américas y que responderán "con prontitud cuando sea necesario actuar".

Agenda académica

Además de sus reuniones políticas, el Secretario General participará en la 67ª Cátedra de las Américas en la Universidad de San Martín de Porres (USMP).

Bajo el título “Una agenda común de paz y prosperidad para las Américas”, esta ponencia busca generar un espacio de reflexión sobre el futuro del continente. Cabe destacar que la USMP ha sido socia de esta iniciativa de la OEA durante más de dos décadas.

El organismo internacional subrayó que estos encuentros en Lima reflejan su énfasis en la "diplomacia directa y constructiva" para avanzar hacia valores democráticos compartidos.