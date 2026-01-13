Cayó 'La Nueva Jauría del Norte', banda sindicada de delitos como extorsión, uso de armas y material explosivo

Los detenidos tendrían antecedentes por distintos crímenes. |
Fuente: PNP
Golpe al crimen. Agentes de la Policía Nacional captaron a dos presuntos integrantes de ‘La Nueva Jauría del Norte’, banda sindicada de delitos como extorsión agravada, uso de armas y material explosivo; en un operativo realizado en Independencia.
Los sospechosos -identificados como alias ‘Chili’ y alias ‘Negro Víctor’- fueron intervenidos en dos inmuebles de la avenida 6 de Julio, en el citado distrito del norte de Lima.
Los sospechosos tenían en su poder un revólver con municiones, celulares, un vehículo menor y mensajes extorsivos.
Según fuentes policiales consultadas por RPP, los intervenidos registrarían antecedentes por extorsión, hurto y estafa; lo que refuerza su presunta vinculación con actividades criminales reiteradas.
Sospechosos procesados
Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la unidad especializada y del Ministerio Público, mientras la PNP continuará con las investigaciones para saber si actuaban en complicidad con otras personas.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó la captura de los presuntos integrantes de ‘La Nueva Jauría del Norte’, a quienes se les incautó “un arma de fuego abastecida, celulares, un panfleto extorsivo y un vehículo menor”.
En las últimas horas, la PNP realizó otro operativo en el distrito de Independencia, que permitió la captura de dos presuntos integrantes de ‘Los Sátrapas del Cono’, organización criminal dedicada a la extorsión de empresas de transporte público y mototaxis, así como de colectiveros.