Cayó 'La Nueva Jauría del Norte', banda sindicada de delitos como extorsión, uso de armas y material explosivo

Los detenidos tendrían antecedentes por distintos crímenes. | Fuente: PNP

Golpe al crimen. Agentes de la Policía Nacional captaron a dos presuntos integrantes de ‘La Nueva Jauría del Norte’, banda sindicada de delitos como extorsión agravada, uso de armas y material explosivo; en un operativo realizado en Independencia.

Los sospechosos -identificados como alias ‘Chili’ y alias ‘Negro Víctor’- fueron intervenidos en dos inmuebles de la avenida 6 de Julio, en el citado distrito del norte de Lima.

Los sospechosos tenían en su poder un revólver con municiones, celulares, un vehículo menor y mensajes extorsivos.

Según fuentes policiales consultadas por RPP, los intervenidos registrarían antecedentes por extorsión, hurto y estafa; lo que refuerza su presunta vinculación con actividades criminales reiteradas.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Sospechosos procesados

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la unidad especializada y del Ministerio Público, mientras la PNP continuará con las investigaciones para saber si actuaban en complicidad con otras personas.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó la captura de los presuntos integrantes de ‘La Nueva Jauría del Norte’, a quienes se les incautó “un arma de fuego abastecida, celulares, un panfleto extorsivo y un vehículo menor”.



En las últimas horas, la PNP realizó otro operativo en el distrito de Independencia, que permitió la captura de dos presuntos integrantes de ‘Los Sátrapas del Cono’, organización criminal dedicada a la extorsión de empresas de transporte público y mototaxis, así como de colectiveros.

#EstadoDeEmergencia🚨| ¡𝐆𝐨𝐥𝐩𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐮𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝐥𝐚 𝐞𝐱𝐭𝐨𝐫𝐬𝐢𝐨́𝐧!

En un acertado operativo realizado en Independencia, efectivos policiales desarticularon la banda criminal 𝐋𝐨𝐬 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐉𝐚𝐮𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞 y detuvieron a dos presuntos… pic.twitter.com/fxdFxKzd4K — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 13, 2026