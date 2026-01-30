Caso 'Chifagate': José Jerí autorizó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, anunció Tomás Gálvez

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, brindó declaraciones a la prensa este viernes, tras terminar la diligencia de toma de declaraciones del presidente de la república José Jerí, en el marco de las investigaciones por el caso conocido como 'Chifagate'.

En ese sentido, el titular del Ministerio Público indicó que el mandatario ha autorizado el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.

“Ha respondido todas las preguntas que se le ha hecho, tanto la Fiscalía como la Procuraduría. Y, además, ha prestado su consentimiento para que se le levante el secreto de sus comunicaciones y va a presentar el escrito correspondiente autorizándonos y, además, ya consta en su declaración”, sostuvo Gálvez Villegas.

Además, indicó que el jefe de Estado "va a solicitar su reporte de llamadas de los números telefónicos que ha venido utilizando" y lo hará llegar a la Fiscalía.

Jerí respondió alrededor de 30 preguntas

Además, Tomás Gálvez indicó que el mandatario respondió todas las preguntas que le hizo él y la procuradora general del Estado, María Caruajulca, y señaló que no se le ha solicitado "material audiovisual".

"No puedo precisar cuántas preguntas [respondió]. Son alrededor de 30, todas las ha contestado. Material audiovisual no le hemos solicitado, porque eso lo recabamos nosotros mismos”, apuntó.

Asimismo, el titular del Ministerio Público no descartó que nuevamente asista a Palacio de Gobierno para una ampliación de la declaración de Jerí Oré.

"Se van a realizar todas las diligencias que sean necesarias. Obviamente, sin desbordar las reglas establecidas por la sentencia del TC. Y si hay que volver a tomarle una ampliación de su declaración, lo haremos en su momento. En realidad, lo que está prohibido es realizar medidas coercitivas", explicó.

Respecto a otros investigados en el caso, Gálvez Villegas precisó que en la Fiscalía de la Nación "solo" se investiga a los aforados, como el jefe de Estado.

"Sin embargo, en la fiscalía provincial están investigando a todos los demás ciudadanos que han participado en los hechos materia de investigación”, destacó.

Finalmente, el magistrado evitó señalar las otras diligencias que se realizarán en el marco del caso, porque “esta investigación, conforme a lo establecido por el TC, es totalmente reservada”.