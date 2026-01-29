Ernesto Álvarez desestima mociones de censura y vacancia contra José Jerí: “No se ha apreciado una conducta dolosa”

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se pronunció sobre las mociones de censura y vacancia presentadas en el Congreso de la República contra el presidente José Jerí, a raíz de sus reuniones no registradas con un empresario chino.

Al respecto, afirmó que no existen fundamentos para impulsar estos mecanismos constitucionales, ya que el mandatario -según dijo- no ha cometido delito alguno que justifique dichas medidas.

“Definitivamente la censura no procede. El presidente ha juramentado y está en ejercicio del cargo, por tanto, no puede ser objeto de una censura. Y argumentos para una vacancia tampoco los hay, porque en principio es una salida constitucional para el caso de un presidente de la República que haya cometido delitos especialmente graves que no puedan esperar al término de su mandato. En este caso, no hay visos de delito”, aseguró el titular de la PCM.

En ese sentido, indicó que, hasta el momento, no se ha evidenciado “una conducta dolosa” por parte del jefe de Estado, sino únicamente especulaciones y sospechas “que son materia de investigación” tanto en el Congreso de la República como en la Fiscalía de la Nación.

Por consiguiente, mencionó que José Jerí ha manifestado su total disposición a colaborar con las investigaciones que realiza el Ministerio Público porque “no tiene nada que esconder”.

Álvarez expresó, además, su respaldo al pronunciamiento de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, que sostiene que no cabe una censura para quien ejerce funciones presidenciales tras haber juramentado ante el titular del Congreso.

“Estamos ante una figura de presidente provisional, pero no encargado. Ese es un grave error. El presidente Jerí, en este momento, es un presidente constitucional”, manifestó.

Cambio generaría inestabilidad

En otro momento, Ernesto Álvarez advirtió que promover un cambio en la conducción del Ejecutivo en el corto plazo podría generar efectos negativos en la estabilidad del país, especialmente en un contexto de elecciones ya convocadas.

“Un cambio abrupto genera inestabilidad y afecta la gestión del país”, señaló, al explicar que gremios empresariales, autoridades regionales y locales se verían obligados a reiniciar procesos de coordinación y solución de problemas que ya se encuentran en marcha.

“Repetir estos procesos en pocos meses sería una burla para el país”, aseveró.

Finalmente, reiteró que el Gabinete Ministerial se mantiene sólido y respalda al presidente de la República.

“Seguimos actuando en función a los lineamientos que iniciaron nuestra gestión. No es un compromiso con un partido político, no es un compromiso con los electores, es un compromiso con el Perú el que tenemos todos los ministros”, concluyó.