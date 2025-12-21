Últimas Noticias
La Policía investiga el asesinato de un empresario que fue acribillado en San Martín de Porres

Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

La PNP investiga el asesinato a balazos de un empresario que fue atacado por dos delincuentes mientras se encontraba dentro de su vehículo en la avenida Tomás Valle, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el asesinato de un conductor de un auto ocurrido en el distrito de San Martín de Porres luego de que fuera atacado a balazos por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. Lo que se sabe de la víctima, es que se trata de un empresario peruano.

El crimen se registró en la avenida Tomás Valle, a la altura de la avenida Alfa, cuando la víctima se movilizaba en su camioneta.

Según testigos, los atacantes interceptaron el vehículo y abrieron fuego impactando al conductor en al menos tres oportunidades, lo que le causó la muerte inmediata

Tras este ataque, la camioneta perdió el control y terminó chocando contra otro automóvil en el que viajaban un adulto mayor junto a su nieta, quien desafortunadamente resultaron ilesos. 

El fallecido fue identificado con el nombre de Milder Him Sologorre Camarena, y sus restos fueron trasladados a la Morgue Central de Lima para las diligencias de ley.

Efectivos de la DEPINCRI de Los Olivos han asumido la investigación de este caso y vienen analizando las cámaras de seguridad en la zona para identificar y ubicar a los responsables de este homicidio.

