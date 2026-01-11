Dirigente sobre dichos de Álvarez de que transportistas integran bandas criminales: "Cuando aseveramos algo lo hacemos con pruebas"

Diversos gremios de transportistas han anunciado un paro en Lima y Callao para el próximo 15 de enero, en protesta por los atentados que el sector sigue sufriendo a manos de organizaciones criminales, pese a que ambas jurisdicciones se encuentran en estado de emergencia.

Al respecto, el último viernes, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, en entrevista con 24 horas, acusó que habría "malos transportistas" que, incluso, serían parte de las mismas bandas criminales que acechan a las empresas.

"Lamentablemente, sí [hay transportistas coludidos]. Así como hay malos policías, hay malos fiscales, también hay malos transportistas que están en los diversos ámbitos, que dan información o integran, inclusive, las bandas criminales. O sea, el sector transportes es un sector muy complejo y está teñido de informalidad, incluso las empresas formales”, sostuvo.

Ante ello, Héctor Vargas, presidente del directorio de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU), en diálogo con RPP, consideró que, si el titular de la PCM hacía esas aseveraciones, debía contar con las pruebas que lo respalden.

"Si es que el primer ministro lo dice, es porque tiene pruebas y, en todo el caso, lo acompañamos a hacer todas las averiguaciones, sanciones y lo que tenga que hacerse, porque el Perú necesita que haya tranquilidad", indicó.

"Así como nosotros tratamos de ser responsables cuando hablamos y cuando aseveramos algo lo hacemos con pruebas, yo creo que él [las] debe tener, porque no creo que se haya aventurado a decir algo falso o por tratar de deslegitimar la medida que estamos adoptando", agregó.

Asimismo, Vargas rechazó que el paro tenga motivaciones electorales, como también aseguró el premier.

"Tampoco creo eso, porque esta lucha que estamos nosotros siguiendo no es de hoy, viene de hace 2 años atrás, y en el camino que algunos dirigentes probablemente estén participando en las elecciones, no creo que sea parte de un itinerario que venga de hace 2 años. Las personas tienen derecho a participar y es saludable que participen", refirió.

"Pero el reclamo del sector y el reclamo de los transportistas es por el derecho a la vida. Yo no sé de qué manera esto puede generar un conflicto o un aprovechamiento por parte de quienes estén participando en las elecciones. Yo creo que son temas separados", apuntó.

"No se ha avanzado absolutamente nada (del plan presentado por transportistas)"

Por otro lado, el dirigente de la CTU indicó que el presidente José Jerí no ha avanzado "absolutamente nada" del plan de lucha contra la criminalidad que presentó su gremio el pasado octubre, en el marco de un paro convocado por su sector.

"Cuando el año pasado se convocó a un paro en el mes de octubre y nos llamaron desde el Congreso de la República, nosotros fuimos y estaba de presidente del Congreso el actual presidente de la República, y le dijimos: 'No creemos en ustedes, no creemos en los políticos porque ustedes han fracasado, pero aun así vamos a presentar una propuesta'", señaló.

"Ahí es donde decimos que no se ha avanzado absolutamente nada. Se recibió la propuesta legislativa, el presidente la hizo suya, la promulgó el 3 de noviembre y letra muerta", sostuvo.

Vargas indicó que su propuesta planteaba la creación de una Unidad de Élite compuesta por el personal más calificado de la Policía, del Ministerio Público y del poder Judicial, a fin de que trabajen articuladamente contra las organizaciones criminales.

"Nosotros hemos pedido que se constituya una unidad de élite con lo mejor de la Policía. No hemos dicho que la Policía tenga su unidad de élite, que las tiene, sino una unidad de élite con lo mejor de la Policía que trabaje de manera conjunta con lo mejor del Ministerio Público y con lo mejor del Poder Judicial. Los tres juntos en una sola oficina, por graficarlo así. ¿Por qué? Porque la Policía investiga y captura, pero quien denuncia es el Ministerio Público y quien sanciona es el Poder Judicial. Por lo tanto, deben trabajar juntos", explicó.

"Pero para esto, como siempre hemos señalado, se necesita que haya liderazgo. Si no hay liderazgo en un país, entonces las cosas cada uno [las hace] por su cuenta", añadió.

Finalmente, el dirigente señaló que, "en un primer momento, hizo suya la propuesta legislativa, pero luego ha quedado en letra muerta. Pareciera que el estado natural de las cosas continúa y sentimos en estos momentos que no se están adoptando las medidas".

"Por eso es que estamos convocando al paro", indicó, aunque sostuvo que aún se está definiendo la fecha, pero que esta oscilaría entre el 14 y 16 de enero próximos.