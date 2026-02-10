José Jerí anuncia que este jueves se presentará el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana ante el Conasec

El presidente de la República, José Jerí, anunció este martes que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, documento destinado a combatir la criminalidad, será presentado el próximo jueves, 12 de febrero, ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).

En ese sentido, el jefe de Estado no descartó que en dicha entidad multisectorial se propongan algunas modificaciones.

"El plan ya está terminado. El día jueves, se va a presentar en el marco del CONASEC, que lo tiene que aprobar. Seguramente, ya dependerá de todos los integrantes que hagan algunas modificaciones, eso ya dependerá del criterio de los demás participantes, porque no solamente es el Ejecutivo", sostuvo.

"Sobre la base de ello, tendremos ya una herramienta nueva, vigente, y con base en principio de realidad, para justamente seguir combatiendo la inseguridad ciudadana", agregó.

Noticia en desarrollo.