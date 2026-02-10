Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

José Jerí anuncia que este jueves se presentará el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana ante el Conasec

Jerí anuncia que plan de seguridad ciudadana se presentará el jueves ante el CONASEC
ss | Fuente: Presidencia Perú
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

El jefe de Estado indicó que el Conasec podría hacer "algunas modificaciones" a la propuesta, tras lo cual procederá su publicación. Además, aseguró que se trata de una herramienta que ha sido elaborada respetando el marco legal peruano.

Gobierno
00:00 · 01:49

El presidente de la República, José Jerí, anunció este martes que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, documento destinado a combatir la criminalidad, será presentado el próximo jueves, 12 de febrero, ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).

En ese sentido, el jefe de Estado no descartó que en dicha entidad multisectorial se propongan algunas modificaciones.

"El plan ya está terminado. El día jueves, se va a presentar en el marco del CONASEC, que lo tiene que aprobar. Seguramente, ya dependerá de todos los integrantes que hagan algunas modificaciones, eso ya dependerá del criterio de los demás participantes, porque no solamente es el Ejecutivo", sostuvo.

"Sobre la base de ello, tendremos ya una herramienta nueva, vigente, y con base en principio de realidad, para justamente seguir combatiendo la inseguridad ciudadana", agregó.

Noticia en desarrollo. 

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
José Jerí Conasec plan nacional de seguridad ciudadana PNP Ejecutivo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA