SJL: dejan explosivo en la puerta del patio de maniobras de la empresa Cinco Estrellas en Jicamarca

Los trabajadores de la empresa de transportes han evitado dar declaraciones a la prensa.

Desconocidos dejaron un artefacto explosivo en el portón del patrio de maniobras de la empresa de transportes Cinco Estrellas, ubicado en el anexo 22 de la zona de Jicamarca, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

Un equipo de RPP llegó a la zona y comprobó que el explosivo causó daños en el portón del local; sin embargo, no se reportaron personas heridas.

Por otro lado, agentes de la comisaría de San Antonio de Jicamarca se encuentran resguardando el lugar.

Los efectivos han colocado conos y un precinto de seguridad y están a la espera de la llegada de los agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la PNP para que lleven a cabo las diligencias correspondientes.

Sin embargo, los agentes PNP han reportado que la escena se ha visto alterada debido a que el portón es abierto y cerrado constantemente para que ingresen y salgan los trabajadores y unidades de transporte.

Presunto caso de extorsión

En el transcurso de la mañana, trabajadores han ido llegando al inmueble; no obstante, han evitado dar declaraciones a la prensa. Sin embargo, los efectivos de la PNP han reportado que la empresa sí es víctima de extorsión.