José Jerí: "Esperemos que nuevo Plan de Seguridad Ciudadana sea empleado por quien gane las elecciones 2026"

José Jerí entrega de nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana en los próximos días.
José Jerí entrega de nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana en los próximos días. | Fuente: Presidencia del Perú
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El presidente José Jerí aseguró que "en los próximos días" presentará el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana multisectorial. "Nos permitirá construir un país más seguro", expresó.

El presidente José Jerí anunció que en los próximos días presentará el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana multisectorial con el objetivo de luchar contra la delincuencia en el país.

Fue este lunes 5 de enero, en la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, que el jefe de Estado también instó que dicho Plan Nacional de Seguridad Ciudadana sea utilizado por quien gane las Elecciones Generales 2026.

“En los próximos días presentaremos el Nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que es la hoja de ruta que nos va a permitir construir un país mucho más seguro para todos. Un documento, una hoja de ruta que implementaremos progresivamente y que esperamos que sea empleado también para que quien gane las próximas elecciones porque esto es un asunto no de Gobierno, sino de Estado”, señaló.

En efecto, José Jerí consideró que este 2026 sea un año “para marcar el fin de las formas antiguas de cómo se maneja la delincuencia e implementar formas, estilos y esperando los resultados esperados”.

Del mismo modo, mencionó que de cara a este nuevo año “la economía peruana se ve más positiva”. “No vamos a defraudar las expectativas de los peruanos. Los retos para nuestro país son significativos”, acotó.

Finalmente, instó a los poderes de Estado a trabajar juntos y no poner trabas para poder tener soluciones que ayuden al país.

“Estoy convencido que con la entrega de cada uno de nosotros hoy presentes acá vamos a enfrentarlos desde nuestros espacios con transparencia y determinación. Cualquier diferencia, tenemos la vía del diálogo para salir adelante frente a los desafíos y problemas”, añadió.

José Jerí instó a jueces, fiscales y la Policía Nacional a luchar contra la inseguridad ciudadana.
José Jerí instó a jueces, fiscales y la Policía Nacional a luchar contra la inseguridad ciudadana. | Fuente: Presidencia del Perú | Fotógrafo: Lino Chipana

José Jerí: “Llevaremos a nuestro país a la paz social”

En otro momento, José Jerí reflexionó sobre la justicia en nuestro país e hizo un llamado a la presidente del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, a trabajar “de la mano” junto con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP).

“En este año judicial, tenemos el reto conjunto de enfrentar el enemigo conjunto que tiene nuestro país: la delincuencia y el crimen organizado. Nos toca trabajar de la mano todos los poderes sin titubeos ni demoras para edificar un país mucho más seguro del que hemos encontrado, para los que cometen delitos terminen en las cárceles. No hay espacio para vacilaciones, ni el amparo de la ley”, acotó.

Es así como, el presidente de la República consideró que “los operativos e inteligencia policial y militar” tienen la posibilidad de llevar al Perú a “la paz social”.

“Policía, jueces, fiscales, corresponde unirnos todos desde nuestro espacio de trabajo para que nuestro país adquiera sinónimo de seguridad porque seguridad también es inversiones e inversiones nos da la capacidad de poder atender todas las expectativas de diferentes sectores de la sociedad”, expresó.

Finalmente, instó a todas las autoridades a trabajar este 2026 para un año “marcado por la justicia, la transparencia y el compromiso con el bienestar de todos los peruanos”. “Juntos podemos construir un futuro con justicia, progreso e igualdad”, concluyó.

