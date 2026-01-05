José Jerí: "Esperemos que nuevo Plan de Seguridad Ciudadana sea empleado por quien gane las elecciones 2026"

El presidente José Jerí anunció que en los próximos días presentará el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana multisectorial con el objetivo de luchar contra la delincuencia en el país.

Fue este lunes 5 de enero, en la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, que el jefe de Estado también instó que dicho Plan Nacional de Seguridad Ciudadana sea utilizado por quien gane las Elecciones Generales 2026.

“En los próximos días presentaremos el Nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que es la hoja de ruta que nos va a permitir construir un país mucho más seguro para todos. Un documento, una hoja de ruta que implementaremos progresivamente y que esperamos que sea empleado también para que quien gane las próximas elecciones porque esto es un asunto no de Gobierno, sino de Estado”, señaló.

En efecto, José Jerí consideró que este 2026 sea un año “para marcar el fin de las formas antiguas de cómo se maneja la delincuencia e implementar formas, estilos y esperando los resultados esperados”.

Del mismo modo, mencionó que de cara a este nuevo año “la economía peruana se ve más positiva”. “No vamos a defraudar las expectativas de los peruanos. Los retos para nuestro país son significativos”, acotó.

Finalmente, instó a los poderes de Estado a trabajar juntos y no poner trabas para poder tener soluciones que ayuden al país.

“Estoy convencido que con la entrega de cada uno de nosotros hoy presentes acá vamos a enfrentarlos desde nuestros espacios con transparencia y determinación. Cualquier diferencia, tenemos la vía del diálogo para salir adelante frente a los desafíos y problemas”, añadió.