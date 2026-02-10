Álvarez dice que Nueva Carretera Central "va de todas maneras": "Hay un entendimiento sumamente cordial entre Francia y Perú"

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, en entrevista brindada este martes a la Agencia Andina, indicó que el proyecto de la Nueva Carretera Central "va de todas maneras". Esto, luego de que Provías Nacional, entidad adscrita al MTC, decidiera rescindir el acuerdo de asistencia técnica de dicha obra con el consorcio francés PMO Vías.

“El proyecto va de todas maneras. Ahí hay un acuerdo que va más allá de lo normativo. Es un acuerdo de países, de una amistad de siglos, como Francia y Perú, y lo que queremos es que se siga manteniendo esa cordialidad y ese entendimiento”, señaló el premier.

Como se sabe, Provías Nacional decidió rescindir dicho acuerdo debido a que, en noviembre pasado, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la inhabilitación de la empresa EGIS, integrante del consorcio francés, debido a "ciertas conductas y actos prohibidos" señalados por organismos internacionales, según indicó la directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila, a RPP.

Al respecto, Álvarez Miranda destacó que tanto "el Banco Interamericano de Desarrollo como otras entidades internacionales advirtieron, en su momento, al Perú de este problema de corrupción". No obstante, cuestionó que, "a pesar de ello, esta empresa haya figurado sin que, aparentemente, nadie en Francia ni en Perú hayan reparado en un hecho concreto".

En ese sentido, dijo que, "en las próximas semanas", Perú y Francia podrían acordar que la asistencia técnica la realice otra empresa.

"Felizmente, en el propio contrato hay cláusulas anticorrupción muy severas, e indudablemente tanto Perú como Francia van a encontrar la manera de articular sus voluntades para reemplazar a esta empresa por cuanto podrá tener nuevos directivos, podrá tener posiblemente una nueva conformación de sus miembros, pero para un proyecto de tanta envergadura, como son 14 000 millones, se requiere, desde el inicio, una transparencia y una generación de confianza", sostuvo.

"Por tanto, lo más seguro es que, en las próximas semanas, Francia y Perú acuerden que la gestión la va a realizar otra empresa", enfatizó.

Finalmente, el titular de la PCM destacó que el proyecto "también tiene que tener un marco en el presupuesto del país".

"Un proyecto necesario de más de 14 mil millones tiene que ser tratado con la mayor seriedad y responsabilidad posible. Ya hay un entendimiento sumamente cordial y transparente entre Francia y Perú y simplemente esto es un escollo fácilmente superable para concretar este proyecto", culminó.

Ministra de Economía advierte que Nueva Carretera Central no es viable solo con presupuesto público

El último sábado, la ministra de Economía, Denisse Miralles, en diálogo con RPP, señaló que la construcción de la Nueva Carretera Central no puede ejecutarse íntegramente con recursos del Estado sin comprometer la estabilidad fiscal y la atención de otras necesidades prioritarias.

“Este tipo de obras no puede hacerse con presupuesto público, porque darle todo ese recurso a un solo proyecto nos quita espacio para financiar colegios, hospitales y otras obras en todo el país”, sostuvo.

Dada esa situación, Miralles Miralles indicó que su sector está trabajando en una solución integral de financiamiento, que será presentada en la primera semana de marzo, y que podría incluir mecanismos mixtos, como aportes privados, financiamiento externo o modelos similares a una APP.

"No necesariamente tiene que cambiarse la modalidad, pero sí necesitamos un esquema que genere ingresos y haga viable una obra de esta envergadura”, enfatizó.