Ministra de la Mujer asegura que presidente Jerí tiene "predisposición" para responder por sus reuniones con empresario chino

La ministra de la Mujer, Sandra Gutiérrez, aseguró este martes que el presidente José Jerí ha mostrado su "predisposición" de responder ante los cuestionamientos por sus reuniones con el empresario chino Zhihua Yang entre diciembre y enero. Esto lo señaló tras ser consultada por el pedido del partido político Alianza para el Progreso al mandatario para que renuncie al cargo.

"El presidente ya ha mostrado su predisposición de presentarse ante las personas e instituciones que lo van a investigar, así que estaremos esperando sus declaraciones. Pero lo importante que ya está la disposición de él de querer presentarse y dar todas las facilidades", comentó a los medios de comunicación tras inaugurar un Centro de Emergencia Mujer y Familia (CEM), el cual funcionará al interior de la Comisaría del Norte, en Chiclayo.

La ministra afirmó que los ministros desconocen sobre las reuniones que sostuvo el mandatario con los empresarios chinos. Cuando los periodistas le pidieron más explicaciones, ella abordó su vehículo oficial para retirarse del lugar.

Jerí estará en comisión de Fiscalización

La Comisión de Fiscalización del Congreso recibirá mañana, miércoles, a las 2pm., al presidente José Jerí para que responda por los recientes informes periodísticos que revelaron sus dos reuniones extraoficiales que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang, y sus encuentros en Palacio de Gobierno con Jiwu Xiadong, otro hombre de negocios de esa nacionalidad que afronta una orden de arresto domiciliario.

El mandatario fue quien solicitó al presidente de dicho grupo de trabajo, Elvis Vergara, que se realice la sesión extraordinaria para brindar su manifestación respecto a los temas referidos.

