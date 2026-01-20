Comisión de Fiscalización recibirá mañana a José Jerí: estos son los temas por los que deberá dar explicaciones

La Comisión de Fiscalización del Congreso recibirá mañana, miércoles, a las 2pm., al presidente de la República, José Jerí,para que responda por los recientes informes periodísticos que dan cuenta de dos reuniones extraoficiales que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang, y sus encuentros en Palacio de Gobierno con Jiwu Xiadong, otro hombre de negocios de esa nacionalidad que afronta una orden de arresto domiciliario.

Cabe resaltar que fue el mandatario quien solicitó al presidente de dicho grupo de trabajo, Elvis Vergara, que se realice la sesión extraordinaria para brindar su manifestación respecto a los temas referidos.

A través de un oficio remitido hoy, Jerí Oré indicó que su pedido "se formula frente a la necesidad del país de que los asuntos de interés público sean esclarecidos con transparencia y responsabilidad, permitiendo que la representación nacional cuente con información directa, objetiva y oportuna, en el marco del ejercicio de la función de control parlamentario".

Vale señalar que la Comisión de Fiscalización ya había anunciado días antes que se realizaría mañana una sesión extraordinaria para "someter a votación la invitación al presidente José Jerí, a fin de que rinda cuentas sobre las reuniones no registradas oficialmente con el empresario Zhihua Yang", según consta en sus redes sociales oficiales.

¿Cuáles son los temas por los que deberá responder el mandatario?

La Comisión de Fiscalización ha incluído en su agenda dos grandes temas por los que deberá responder José Jerí. El primero es la "reunión no registrada oficialmente con el empresario Zhihua Yang". Respecto a ello, el presidente deberá informar sobre:

- La fecha, hora y lugar exacto de la reunión sostenida.

- Identidad completa del empresario con quien se reunió.

- Temas tratados, acuerdos alcanzados o compromisos asumidos.

- Relación de las personas que lo acompañaron, indicando cargos, funciones o vínculos institucionales.

- Informe las razones por las cuales dicha reunión no fue registrada ni comunicada oficialmente, conforme a las normas vigentes.

- Informar si la Embajada de la República Popular China tenía conocimiento de esta reunión.

- Informe sobre si tiene conocimiento de las licitaciones o contrataciones suscritas entre el empresario y el Estado.

- Otros aspectos vinculados a la reunión.

El jefe de Estado deberá responder por sus reuniones con los empresarios chinos Zhihua Yang y Jiwu XiadongFuente: Presidencia Perú

El segundo punto que se abordará tiene que ver con "otros temas difundidos a través de los medios de prensa". Estos son:

1. La visita no registrada oficialmente a las instalaciones del negocio de nombre Market Capón, de propiedad de empresario Zhihua Yang, el 6 de enero de 2026, en jirón Paruro, Lima Cercado.

Respecto a ello, el presidente deberá informar sobre "si tenía conocimiento de la clausura del local Market Capón al momento de su visita", si "realizó alguna gestión ante la entidad sancionadora en favor de Market Capón" y "otros aspectos vinculados a la reunión".

2. Las visitas realizadas por el empresario Ji Wu Xiaodong a la sede de Palacio de Gobierno durante los últimos 100 días de gestión presidencial.

En ese sentido, el jefe de Estado deberár dar informe sobre:

- Los temas abordados, acuerdos alcanzados o compromisos asumidos en dichas reuniones.

- Relación de las personas que lo acompañaron, indicando cargos, funciones o vínculos institucionales.

- Número de reuniones sostenidas con el referido empresario.

- Informe sobre la finalidad pública que se esperaba alcanzar, producto de las reuniones.

- Informe si conoce de las actividades empresariales que el referido empresario realiza en el país.

- Informe sobre si tenía conocimiento de los antecedentes penales y/o judiciales del referido empresario.

- Informe de la actividad empresarial como proveedor del Estado o contratista.

- Informe sobre si tiene conocimiento de las licitaciones o contrataciones suscritas entre el empresario y el Estado.

- Otros aspectos vinculados a la reunión.