José Jerí vinculó difusión de videos con empresarios chinos a medidas del Gobierno contra la criminalidad en penales

El presidente José Jerí afirmó que espera la difusión de más videos de reuniones que mantuvo con empresarios chinos para "comprobar y tener muchos más indicios de quiénes están atrás de ello".

En conferencia de prensa, el mandatario indicó que su objetivo sería conocer "cuál es su vínculo y cuál es el interés de fondo", a la par que relacionó estas filtraciones con una presunta relación de los criminales que se encuentran en los penales donde el Ejecutivo realizó operativos y requisas.

"Vuelvo a decir, a mí cada vez me queda mucho más claro de que los que están en los penales y que tienen amistades afuera, tienen algún interés en que la autoridad no siga haciendo requisas en los penales. Hay un interés lógico en ello", enfatizó José Jerí, reiterando que "no ha habido contenido ilícito" en sus reuniones con empresarios chinos.

"No son los enemigos del Estado como tal, son los enemigos que tiene el presidente por las acciones que ha tomado el presidente. Y los principales enemigos, por lógica simple, aunque la lógica a veces pasa desapercibida, es que si yo frontalmente, con quienes hemos decidido recuperar la tranquilidad del país, va a los penales, te levanta a las 3 de la mañana, te quita tus cosas, te bloquea la comunicación, te corta visitas, plantea eliminar el INPE, los traslada de un lugar a otro, les corta las señales de comunicación... ¿Estarían tranquilos? Creo que me verían como un objetivo y ellos tienen amigos afuera", declaró el mandatario.

Denuncia amenazas a su equipo

Por otro lado, José Jerí reveló que integrantes de su equipo fueron amenazados por delincuentes que exigían al gobierno no continuar protegiendo a los transportistas que son víctimas de extorsiones.

"Un integrante de mi equipo fue amenazada y me mandaron un mensaje que no siguiera protegiendo o cuidando a los transportistas, que son de ellos y como son de ellos no deberíamos seguir actuando para enfrentar a esas bandas criminales, y que en buena cuenta debía dejarlos solos. Después de ello, otro integrante de mi equipo fue también amenazado, con mensajes similares".

En esa línea, el mandatario manifestó que su gobierno asumirá el costo sin importar las consecuencias que pueda implicar, con tal de lograr el objetivo trazado.

Balance de medidas tomadas en lucha contra la criminalidad

Durante la conferencia de prensa, José Jerí afirmó que los primeros resultados del primer trimestre de su gestión, iniciada el 10 de octubre del año pasado, "han comenzado a dar resultados"; sin embargo, admitió que los resultados son insuficientes.

"Al onceavo día de gobierno se inició la declaratoria del estado de emergencia en Lima y el Callao y teniendo en consideración que es un modelo distinto a otros estados de emergencia queda claro que o a partir del 10 de octubre y en adelante la medida que hemos aplicado han comenzado a dar resultados insuficientes pero resultados, no son opiniones, son estadísticas", expresó.

El mandatario agregó que también hay una reducción del porcentaje de la percepción y victimización respecto a los actos delincuenciales.

"Una cosa es lo que verdaderamente quien ha sido víctima de un delito, que es la victimización, y otra cosa distinta es la percepción que se puede generar. Pero lo cierto es que la victimización en el país ha comenzado a disminuir respecto del año pasado con el 2024. Vemos que ha disminuido 1.9%. Respecto a la percepción de inseguridad, vemos también que ha comenzado a disminuir de 86% el 2024 a 83.9 % en el 2025", señaló Jerí.

Por otro lado, señaló que la reciente medida que prohíbe la circulación de dos personas en una motocicleta podría ser modificada al indicar que su gobierno evaluará su eficacia y con ello la ajustará si no cumple su objetivo de reducir los delitos.

"Hemos visto muchas veces que se desplaza una mujer maneja, el acompañante varón maneja y cometen actos delictivos y es cierto y puede generar en estos momentos una sensación de que 'oye no sé si estoy al costado de trabajadores que se desplazan a su centro laboral o de los malditos sicarios'. Tenemos un dilema que es evidente pero ya el gobierno ha tomado una postura una decisión que podemos ir ajustándola en medida de que no se cumple el objetivo ", expresó.