Luis Galarreta: "No podemos estar jugando a la vacancia o a la censura cada dos meses"

Luis Galarreta, candidato a primer vicepresidente por Fuerza Popular, marcó distancia de las iniciativas que buscan la vacancia o censura inmediata del presidente José Jerí tras revelarse que sostuvo reuniones con un empresario chino en un chifa de San Borja. Si bien admitió que la situación es cuestionable, hizo un llamado a la prudencia para evitar agudizar la inestabilidad política del país.

Al respecto, Galarreta enfatizó que la postura de su agrupación no responde a un "cálculo electoral", sino a la necesidad de no repetir la crisis de gobernabilidad que ha caracterizado a la última década.

"Por supuesto que genera un problema tener siete presidentes en diez años (...) No podemos estar jugando a la vacancia, a la censura cada dos meses", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Si los otros 110 congresistas de 130 están de acuerdo con el tema, juntan sus firmas, convocan un pleno y censuran a Jerí. No necesitan de nosotros", aseveró. | Fuente: RPP

"Si ha cometido un delito, tendrá que ir donde van los que cometen delitos"

El representante de Fuerza Popular reconoció que las explicaciones brindadas por el Ejecutivo no han sido satisfactorias. Sin embargo, insistió en que las medidas extremas, como una vacancia, requieren de una comprobación de delitos y no solo de conjeturas.

"Nos ha dejado dudas su presentación (...) Obviamente nos molesta porque estamos en esta situación en lugar de hablando de los problemas de la seguridad (...) Si al final de la investigación se considera que ha cometido un delito, pues tendrá que ir donde van los que cometen delitos", enfatizó.

La agenda ciudadana frente a la política

Galarreta también criticó que la discusión política se centre nuevamente en el cambio de mando mientras la ciudadanía enfrenta problemas urgentes como la inseguridad ciudadana y el cobro de cupos.

"Tú escuchas a los ciudadanos que quieren que le resuelvan el problema de seguridad (...) Y nosotros seguimos pensando en cambiar presidentes", cuestionó.

Finalmente, aclaró que Fuerza Popular no está "frenando" ninguna acción de control político y recordó que otras bancadas tienen los votos suficientes si desean proceder sin ellos.

"Si los otros 110 congresistas de 130 están de acuerdo con el tema, juntan sus firmas, convocan un pleno y censuran al señor Jerí. O lo vacan (...) Así que no necesitan de nosotros", culminó.