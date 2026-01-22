Carlos Jaico pide la renuncia de José Jerí: "Debemos tener el coraje de limpiar la cancha"

El candidato a la presidencia por el partido Perú Moderno, Carlos Jaico, lanzó una dura crítica contra el actual jefe de Estado, José Jerí, y exigió su inmediata dimisión. Jaico, quien asumió la candidatura tras el fallecimiento del excongresista Carlos Anderson en diciembre de 2025, aseguró que la permanencia de Jerí en el poder representa un peligro para la estabilidad económica y democrática del país.

El aspirante presidencial recordó que el propio Anderson ya había advertido sobre el perfil del actual mandatario durante su etapa parlamentaria. Según Jaico, desde el primer momento se le identificó como una persona vinculada a "lobbies y tráfico de influencias".

"Él debe renunciar a la Presidencia porque no es normal que tengamos a una persona que esté haciendo este tipo de actividades cuando tiene la más alta magistratura del Estado. La peor desestabilización que puede tener un país y una democracia es tener a un personaje como él en el gobierno. Eso sí es desestabilizante para cualquier inversionista en el mundo. Por eso es que nosotros debemos tener el coraje de limpiar la cancha y poner a alguien por lo menos respetable. Son solo seis meses que nos quedan”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Tren trasandino y fusión de ministerios

En cuanto a sus propuestas de gobierno, el candidato de Perú Moderno delineó tres ejes fundamentales, destacando la infraestructura del proyecto que denominó el "Qhapaq Ñan ferroviario del siglo XXI". Esta iniciativa contempla la construcción de un tren trasandino que conecte Puno, Cajamarca y Piura, con el objetivo de integrar la columna vertebral de los Andes al circuito económico nacional.

En el plano económico y de reforma del Estado, Jaico planteó una reducción drástica de la burocracia, a la que calificó de "elefantiástica," con un millón 600 mil empleados públicos. Una de sus propuestas es la desaparición del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para integrarlo al Ministerio de Educación. Al respecto, argumentó que programas como Qali Warma no han sido efectivos para combatir la anemia —que alcanza el 41.7%— y que la alimentación debe ir de la mano con la educación temprana, eliminando así la duplicidad de funciones.

Educación y seguridad ciudadana

Respecto al sector educativo, propuso la creación de centros regionales de pedagogía y una formación técnica obligatoria para los escolares de tercero a quinto de secundaria, de modo que los nueve millones de peruanos que no han terminado el colegio puedan insertarse al mercado laboral. Asimismo, prometió un sueldo base de 4,500 soles para los maestros de la Escuela Nacional.

Finalmente, en materia de seguridad, Jaico alertó sobre el decrecimiento brutal de la capacidad investigativa de la Policía: mientras en 1988 había 17,500 investigadores para 20 millones de habitantes, hoy solo existen 7,000 para 35 millones. Ante esto, planteó reorganizar la Policía Nacional retomando la estructura de la Guardia Civil y la Guardia Republicana para el control de fronteras, además de crear una "super Policía de Investigaciones" y aprobar una ley de protección al denunciante de actos ilícitos.

Sobre su pasado como secretario general de Pedro Castillo, Jaico aseguró que había advertido al expresidente sobre la corrupción de los "gabinetes paralelos" y que realizó una limpieza de asesores, pero que el mal "venía desde la cabeza".