Patricia Juárez sobre versiones de José Jerí de reuniones con empresario chino: "Ha dejado bastantes dudas"

Patricia Juárez asegura que no se puede cambiar de mandatario "cada dos o tres meses" porque genera inestabilidad

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, expresó en RPP que José Jerí "ha dejado bastantes dudas y ninguna certeza" respecto a las explicaciones del mandatario, en la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre los encuentros con el empresario chino Zhihua Yang.

"Se ha reafirmado en algunas de las cosas que se ha señalado en algunas de las versiones que se ha tenido en los medios, pero creo que ha dejado bastantes dudas y ninguna certeza respecto de un tema que pudiera significar levantar los cargos que pesan en este momento. Hemos lamentado en nuestra intervención que esté ocurriendo nuevamente en nuestro país, que una vez más los actos de un presidente de la República pongan en su sobra a todo un país", declaró en La Rotativa del Aire.

Sin embargo, sostuvo -a título personal- que no se puede cambiar de gobernante "cada dos o tres" meses ya que, aseguró, "es un tema muy delicado porque las inversiones se paralizan".

"Yo en particular, y le hablo absolutamente a título personal, no creo en realidad que podamos estar cambiando de presidente cada dos o tres meses. Eso le da a nuestro país una inseguridad absoluta respecto a todos los aspectos que le he mencionado y la paralización que se vuelve a dar y especialmente cómo nos miran también del exterior", expresó en RPP.

Sobre posición de la bancada

Por otro lado, aseguró que la bancada de Fuerza Popular no se ha reunido para tomar una posición en conjunto respecto a la situación de José Jerí tras las revelaciones periodísticas sobre sus reuniones con el empresario chino Zhihua Yang.

"Si bien es cierto, tenemos opiniones personales, creo que todavía no hemos tomado una decisión como bancada. Es un tema muy delicado porque las inversiones se paralizan, pero tampoco podemos nosotros amparar una conducta como la que el presidente ha tenido hasta este momento en donde por lo menos ha dejado dudas respecto a su actuación y la cercanía con un proveedor del Estado", mencionó Patricia Juárez.

Situación de José Jerí

Como se recuerda, congresistas de diversas bancadas presentaron tres mociones de censura contra José Jerí luego de sus reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, las que se revelaron a través de la difusión de videos en programas periodísticos.

El mandatario compareció en la Comisión de Fiscalización en donde calificó de "error de forma" sus citas con Zhihua Yang, pero señaló que lo realizado "no es delito".

"Cuando alguien quiere hacer algo ilícito no va con su escolta y no va acompañado de su equipo que lo sigue en diferentes actividades", sostuvo Jerí.

Tras su presentación en Fiscalización del Congreso, Jerí ofreció una conferencia de prensa en donde mencionó que la llamada desde local de empresario chino, captada en video, fue a la jefa de prensa de Palacio, Johanna Ocampo Santos, actual secretaria de Prensa del Despacho Presidencial y exasesora suya en la Mesa Directiva del Congreso.

"Yo compartía mi enfado y molestia con la señorita Johanna, que es la jefa de prensa de Palacio de Gobierno, con ella habíamos coordinado (la grabación), ella me comunicó que no podía difundirse el video [...] Descarto categóricamente que esa llamada tenga que ver con solicitar reaperturas o una resolución de cualquier naturaleza", agregó José Jerí.

El mandatario aseguró que autorizará el levantamiento del secreto de sus comunicaciones ante un pedido del Ministerio Público.