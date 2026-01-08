Reprograman actividades de aniversario de Machu Picchu como santuario histórico por sesión de UGM en Lima

Las actividades conmemorativas previstas por el 45° aniversario de la declaratoria de Machu Picchu como Santuario Histórico serán reprogramadas para la próxima semana, según pudo conocer RPP.

Según fuentes de la municipalidad distrital de Machupicchu Pueblo, las actividades que inicialmente iban a realizarse este jueves 8 de enero, ahora se realizarán el próximo 16.

Ello debido a que los funcionarios participarán hoy de una sesión de la Unidad de Gestión de Machupicchu, que se realizará en Lima.

En esta sesión se abordarán diveros temas vinculados a la gestión del santuario inca, la llegada de turistas a la ciudadela y la calidad de servicio que se brinda en Machu Picchu.

Como se recuerda, fue un 8 de enero de 1981 cuando se realizó el reconocimiento con el objetivo de proteger de manera integral el patrimonio arqueológico, el entorno natural que rodea a toda la ciudad inca.

Esta categoría fue establecida por el gobierno peruana como protección al ser Machu Picchu un espacio que concentra valores culturales, históricos, ambientales.

La administración del santuario inca está a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).