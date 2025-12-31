Nueva frase del Gobierno apunta a la 'Gen Z' y podría allanar el camino para futuras ambiciones políticas, según analistas

Los expertos marcaron una clara distinción entre el éxito mediático y la eficacia gubernamental en la gestión de Jerí | Fuente: RPP

La oficialización de la frase "¡El Perú a toda máquina!" como sello obligatorio en la publicidad estatal no es un hecho fortuito, sino una maniobra diseñada para consolidar la popularidad del presidente José Jerí en el segmento juvenil, señalaron los analistas políticos Santiago Bedoya y Enzo Elguera.

Además, consideraron que este eslogan podría responder a una estrategia que pretende cimentar las aspiraciones electorales del actual mandatario a largo plazo.

Para Bedoya, politólogo de la Universidad de Oxford y analista del Centro Wiñaq, la medida obedece a las dinámicas de la "era del TikTok" y busca explotar el nicho donde el jefe de Estado es más fuerte.

“Hay que tener en consideración de dónde surge la aprobación (...) El presidente tiene una aprobación del 61% en la supuesta Generación Z, en la gente joven”, dijo en Ampliación de Notcicias de RPP.

Por su parte, Enzo Elguera, CEO de Imasolu, calificó el lema como un "cliché" efectivo desde el marketing político.

“Va a conectar rápidamente, y de manera exitosa, con una mayoría importante de peruanos, jóvenes en principio”, estimó.

"Tierra fértil" para el futuro

Bedoya advirtió que esta estrategia trasciende la gestión actual. Pese al impedimento constitucional para la reelección inmediata, el analista recordó que Jerí mantiene una intención de voto superior al 5%, según el IEP, lo que sugiere un cálculo político a futuro.

“Si el presidente decidiese a futuro buscar regresar a Palacio (...), creo que está definitivamente dejando la tierra fértil para tales ambiciones. No creo que sea una posibilidad descabellada”, sostuvo el especialista.

Comunicación versus realidad

No obstante, los expertos marcaron una clara distinción entre el éxito mediático y la eficacia gubernamental. Bedoya contrastó el mensaje de dinamismo del eslogan con las cifras rojas de la inseguridad ciudadana.

“El gobierno, desafortunadamente, tiene ahorita la tasa de homicidios más alta de los últimos siete gobiernos”, apuntó Bedoya.

La frase no otorga legitimidad

Finalmente, Elguera refutó la premisa del primer ministro, Ernesto Álvarez, sobre la intención del Ejecutivo de fortalecer la institucionalidad tras un supuesto ataque "para deslegitimarlo en redes sociales".

“El premier comete una equivocación. La frase no da legitimidad. Lo que da legitimidad es el proceso electoral y la validación social del presidente”, culminó.