Primera mujer al mando de Petroperú: Elba Rojas Alvarez de Mares es designada como presidenta del Directorio

A través de un hecho de importancia, comunicado formalmente a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la Junta General de Accionistas de Petroperú informó la designación de la señora Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares como la nueva Presidenta del Directorio, convirtiéndose en la primera mujer en asumir dicho cargo.

De acuerdo con los documentos oficiales, la señora Rojas Álvarez de Mares, quien ya se desempeñaba como directora independiente de la entidad desde el 15 de noviembre de 2025, asumirá sus nuevas funciones de manera oficial a partir del 23 de diciembre de 2025.

Rojas Álvarez de Mares es ingeniera y posee experiencia profesional como gerente general interina de Distriluz, que agrupa las empresas Electronoroeste, Electronorte, Hidrandina y Electrocentro, en 2008.

Permanencia de Canales en Petroperú

Por otro lado, la Junta acordó dar por concluida la gestión del señor Luis Alberto Canales Gálvez en el cargo de Presidente del Directorio, siendo su último día de funciones el 22 de diciembre de 2025.

No obstante, Canales Gálvez no se retira de la institución, pues mantendrá su posición dentro de la mesa directiva en calidad de director independiente.

Con este movimiento, la estructura del Directorio queda conformada por profesionales como Luis Alberto Camino Quinde (director representante suplente de los trabajadores), Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez y Néstor Reynaldo Herrera Guerrero (director representante de los trabajadores), bajo el nuevo liderazgo de Rojas Álvarez de Mares.