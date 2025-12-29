Últimas Noticias
Fernando Rospigliosi sobre Petroperú: "Esperemos que esta vez sí haya una solución radical"

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El presidente del Congreso se mostró en contra de continuar inyectando fondos estatales a Petroperú y exhortó al Ejecutivo a tomar medidas definitivas tras el anuncio de reestructuración por parte del Ministerio de Economía.

Congreso
00:00 · 01:45
Por otro lado, Rospigliosi confirmó que el debate sobre la inhabilitación de Mirtha Vásquez no será abordado hoy | Fuente: Congreso

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre la crisis financiera de Petroperú y el reciente anuncio de reestructuración realizado por la ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles. El titular del Legislativo fue enfático al señalar que el Estado no debe continuar subvencionando a la compañía estatal.

"Está claro que ya no debe el Perú seguir pagando miles de millones de soles para mantener una empresa que está en quiebra desde hace mucho tiempo", señaló.

El parlamentario expresó su escepticismo ante los anuncios previos de salvataje que no dieron resultados, por lo que instó al Gobierno a no repetir fórmulas pasadas.

"Esperemos que esta vez sí haya una solución radical al tema, porque hemos tenido varios gobiernos que nos han venido diciendo que sí van a resolverlo, y lo que siguen haciendo es dándole más dinero de todos los peruanos", agregó.

Por otro lado, Rospigliosi confirmó que el debate sobre la inhabilitación de Mirtha Vásquez no será abordado hoy | Fuente: RPP

Postergan debate sobre caso Mirtha Vásquez

En otro momento, Rospigliosi se refirió a la agenda de la Comisión Permanente, donde estaba programado debatir y votar el informe final que propone inhabilitar por 10 años de la función pública a la expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez.

El titular del Parlamento confirmó que dicho punto no será abordado en la sesión de hoy. Según explicó, la decisión responde a la necesidad de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de la exjefa del Gabinete.

Fernando Rospigliosi Petroperú Congreso

