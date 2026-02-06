¿Cuándo se presentará el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana? Ni el jefe de la PNP ni el ministro César Quispe precisan fecha

La fecha de presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, anunciado desde el año pasado por el presidente José Jerí, continúa siendo incierta.

Como se sabe, en diciembre pasado, el jefe de Estado indicó que dicho documento contendría los lineamientos para "construir un país mucho más seguro para todos”, y que sería presentado los primeros días de enero.

"Lo cierto es que, con lo que hemos encontrado, estamos planteando justamente y por eso que vamos a presentar en los primeros días de enero el Plan de Seguridad Ciudadana, que nos va a regir a nosotros y a las próximas autoridades que vamos a elegir en abril. Y con ello va a ser una herramienta que nos permita articular los esfuerzos", indicó.

No obstante, todavía se desconoce la fecha en que se dará a conocer el referido plan para combatir la criminalidad.

Consultado sobre el tema, el ministro de la Producción César Quispe, en declaraciones brindadas este viernes, indicó que dicho documento continúa siendo elaborado.

"Está trabajando el Ministerio del Interior con el presidente de la República, que encabeza; con el Ministerio de Justicia; con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se está tomando también la participación de la municipalidad con su Serenazgo", indicó.

“Entonces, hay un conjunto de personas que vienen formulando y elaborando el plan. Pero no necesitamos de un plan para hacer el combate con la delincuencia y esa es una muestra que tenemos hoy día”, acotó.

Por su parte, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, sostuvo que no podía precisar una fecha de presentación del plan y solo atinó a señalar que sería "en los próximos días".

"Esa es una decisión al más alto nivel. No está a mi nivel siquiera poder yo indicar alguna de las fechas tentativas. Lo que sí puedo dar fe es del trabajo arduo para la elaboración de este plan en equipos y, además, en sendas reuniones dirigidas por el mismo presidente Jerí, en las que participa el premier, en las que participa el Canciller también, el ministro de Justicia, el ministro del Interior Vicente Tiburcio, y los esfuerzos para que esto se concrete", indicó.

"El presidente José Jerí, yo considero, y él así lo ha anunciado, me parece que, en los próximos días, estará lanzando este Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, y con todo lo que ese plan contiene para que sea motivo de atención de los múltiples actores que van a participar", acotó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Ejecutivo amplió dos veces el plazo para que equipo multisectorial elabore propuesta del plan

La elaboración de una propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana está a cargo de un Grupo de Trabajo Multisectorial, de naturaleza temporal, dependiente del Ministerio del Interior (Mininter), el cual fue creado el 11 de diciembre del año pasado. Su labor tendría una vigencia de 30 días, a partir de su instalación.

Sin embargo, el pasado 16 de enero, el Ejecutivo -a través de una resolución del Mininter- dispuso ampliar por 10 días calendario el plazo para que dicho grupo culmine su labor.

Dicha decisión fue iniciativa del propio equipo y fue tomada "en atención a la existencia de acciones pendientes de carácter multisectorial que resultan necesarias para culminar el proceso de formulación de la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana", a fin de "asegurar la coherencia técnica del documento y la adecuada articulación de sus componentes estratégicos, conforme al marco normativo vigente".

Además, la resolución señalaba que la sesión de instalación del referido órgano colegiado se llevó a cabo recién el 17 de diciembre de 2025, por lo que el plazo original de 30 días debía correr a partir de esa fecha.

No obstante, el último 25 de enero, el plazo fue ampliado por segunda vez por otros 10 días calendario.

"Se resuelve ampliar por 10 días calendario, a partir del 26 de enero de 2026, la vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal para la elaboración de la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio del Interior", señalaba la resolución.

La única justificación para esta segunda ampliación fue "la necesidad de culminar los trabajos orientados a la elaboración de la propuesta".

Vale indicar que, a la fecha, la segunda ampliación ya se venció. Al cierre de esta nota, se desconoce si el plazo se extenderá por tercera vez.