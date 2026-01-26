Ejecutivo volvió a ampliar el plazo para que grupo multisectorial elabore Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

El presidente de la República, José Jerí, ha señalado en reiteradas ocasiones que uno de los objetivos fundamentales del Gobierno de transición es la lucha contra la criminalidad, uno de los principales flagelos que sufre la ciudadanía.

Con miras a ese objetivo, en diciembre pasado, el jefe del Estado anunció un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que contendría los lineamientos para "construir un país mucho más seguro para todos” y que, incluso, podría ser continuado por el nuevo Gobierno que asumirá funciones en julio de este año. En ese sentido, Jerí Oré sostuvo que dicho instrumento sería presentado "los primeros días" de este mes.

"Lo cierto es que, con lo que hemos encontrado, estamos planteando justamente y por eso que vamos a presentar en los primeros días de enero el Plan de Seguridad Ciudadana, que nos va a regir a nosotros y a las próximas autoridades que vamos a elegir en abril. Y con ello va a ser una herramienta que nos permita articular los esfuerzos", indicó.

La elaboración de dicho plan está a cargo del Grupo de Trabajo Multisectorial, de naturaleza temporal, dependiente del Ministerio del Interior (Mininter), el cual fue creado el 11 de diciembre del año pasado. Su labor tendría una vigencia de 30 días, a partir de su instalación.

En esa línea, el último 5 de enero, durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, el mandatario volvió a incidir en la necesidad de dicho plan y reiteró que "en los próximos días" sería presentado.

“Será un documento que implementaremos progresivamente y que esperamos que sea empleado también por quien gane las próximas elecciones, porque este no es un asunto de gobierno, es un asunto de Estado”, sostuvo.

Sin embargo, la presentación de lo que sería una herramienta fundamental para articular las acciones del Estado para combatir la criminalidad tomará mucho más tiempo, debido a la segunda ampliación del plazo para presentar la propuesta de dicho plan.

Segunda ampliación

La noche de ayer, domingo, en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, el Mininter dispuso ampliar, a partir de hoy, el plazo para que el grupo de trabajo multisectorial elabore la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

"Se resuelve ampliar por 10 días calendario, a partir del 26 de enero de 2026, la vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal para la elaboración de la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio del Interior", señala la resolución suscrita por el titular de dicha cartera.

La única justificación para esta ampliación fue "la necesidad de culminar los trabajos orientados a la elaboración de la propuesta".

Sin embargo, esta es la segunda vez consecutiva en que se amplía el plazo. La primera se dispuso el pasado 16 de enero, a través de una resolución del Mininter y también por 10 días calendario.

Dicha decisión fue iniciativa del propio grupo y fue tomada "en atención a la existencia de acciones pendientes de carácter multisectorial que resultan necesarias para culminar el proceso de formulación de la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana", para "asegurar la coherencia técnica del documento y la adecuada articulación de sus componentes estratégicos, conforme al marco normativo vigente".

Además, aquella resolución señalaba que la sesión de instalación del referido órgano colegiado se llevó a cabo recién el 17 de diciembre de 2025, por lo que el plazo original de 30 días debía correr a partir de esa fecha.