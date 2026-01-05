Caso Olmos: PJ admite a trámite pedido de Procuraduría para que la empresa Westfield Capital sea incorporada como tercero civil responsable

El juez Alcocer Acosta dispuso que este requerimiento sea puesto en conocimiento de las demás partes procesales involucradas para que expongan lo que estimen pertinente y, de presentarse alguna oposición, se convoque a una audiencia virtual para su evaluación.

El Poder Judicial admitió a trámite el pedido de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato para que la empresa Westfield Capital Limited, vinculada al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, sea incorporada como "tercero civilmente responsable" en la investigación preparatoria seguida al exmandatario y otros por el caso del Proyecto de Irrigación Trasvase Olmos, vinculado a Odebrecht.

El juez Víctor Alcocer adoptó similar medida respecto a la empresa First Capital Inversiones y Asesorías Limitada (ahora First Capital S.A), vinculada al empresario chileno Gerardo Sepúlveda, amigo del exmandatario, así como también en el caso de las empresas CNO Sucursal del Perú (antes Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, H2Olmos S.A y a la Concesionaria Trasvase Olmos S.A.).

Mediante una resolución emitida el último doce de diciembre, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado determinó que el requerimiento presentado por la defensa legal del Estado peruano ha cumplido con los requisitos exigidos en el artículo 100 del Código Procesal Penal para ser admitido como presentar los datos de estas empresas y de sus representantes legales, las razones que justifican su pretensión, la vinculación de las empresas con los hechos materia de investigación y las pruebas documentales que acreditan su derecho.

El juez Alcocer Acosta dispuso que este requerimiento sea puesto en conocimiento de las demás partes procesales involucradas para que expongan lo que estimen pertinente y, de presentarse alguna oposición, se convoque a una audiencia virtual para su evaluación, caso contrario se emitirá el pronunciamiento que corresponda respecto a este caso.

Si el magistrado acepta el requerimiento de la Procuraduría Ad Hoc, estas empresas deberán asumir el pago de una eventual reparación civil a favor del Estado peruano que se les pueda imponer a los implicados en este proceso penal, en caso estas personas no puedan hacerlo con sus bienes.

Por este caso también son investigados en la Fiscalía los expresidentes del Consejo de Ministros, Yehude Simon, René Cornejo; el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, así como un grupo de exautoridades de la región de Lambayeque y otros por las presuntas irregulares detectadas en el otorgamiento de la buena pro de la concesión Trasvase Olmos a la empresa constructora Norberto Odebrecht S.A.