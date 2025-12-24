PPK pide al Poder Judicial archivar investigación por supuestos aportes ilícitos de Odebrecht

Por este caso, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) solicitó al Poder Judicial que archive la investigación preparatoria que afronta en la Fiscalía por los aportes para financiar la campaña de la alianza política Alianza por el Gran Cambio, en la que postuló a la Presidencia de la República en el 2011.

La defensa legal del exmandatario presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción para que se declare fundada su pretensión y se disponga el "sobreseimiento" (archivo definitivo) del proceso penal.

En dicho recurso, la defensa legal del exjefe de Estado sostiene que existe una atipicidad relativa de los hechos imputados a su patrocinado, acusado por la Fiscalía de ser el presunto autor de los delitos de lavado de activos y asociación Ilícita.

Audiencia se realizará el próximo 21 de enero

Este recurso de excepción de improcedencia de acción fue admitido por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien programó la audiencia para el miércoles, 21 de enero de 2026, a partir de las 3:00 p.m.

El magistrado dispuso que previamente el recurso de la defensa legal del exmandatario sea puesto en conocimiento del Ministerio Público y de las demás partes procesales apersonadas, para que expongan lo que estimen conveniente de cara a esta audiencia virtual.

Está investigación fiscal se originó luego que el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata, reveló a la Fiscalía peruana que dicha empresa brasileña entregó la cantidad de 300 mil dólares provenientes del Sector de Operaciones Estructuradas para la campaña de Alianza para el Gran Cambio.