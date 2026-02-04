Corte Suprema rechaza de forma definitiva segundo pedido de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

El pedido, hecho por el fiscal Tomás Gálvez, ya había sido desestimado en primera instancia por un juez supremo en octubre pasado, por lo que este rechazo es definitivo.

La Corte Suprema rechazó de forma definitiva dictar 18 meses de impedimento de salida del país para la expresidenta Dina Boluarte, solicitada por la Fiscalía de la Nación, como parte de una investigación contra ella por una presunta negociación incompatible.

En la resolución, a la que tuvo acceso RPP, los jueces concluyeron que el Ministerio Público no evidenció que la vacada exmandataria “tenga un comportamiento evasivo o de no acatamiento a las diligencias ordenadas” en este caso y que el peligro de fuga que alegó en la audiencia “no se acreditó” de forma suficiente.

La Fiscalía investiga a Dina Boluarte por supuestas irregularidades en la contratación de tres allegados al cirujano Mario Cavani en EsSalud. El pedido, hecho por el fiscal Tomás Gálvez, ya había sido desestimado en primera instancia por un juez supremo en octubre pasado, por lo que este rechazo es definitivo.

La Corte Superior Nacional, en diciembre pasado, también rechazó en doble instancia un primer pedido para que se impida a Boluarte salir del país por 36 meses, como parte de otra investigación que le sigue por presunto lavado de activos.