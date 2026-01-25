Keiko Fujimori y Fuerza Popular afrontan investigación preparatoria por aportes para campaña electoral de 2021

En la investigación por presunto lavado de activos también se ha incluido a Luis Galarreta y Miguel Torres, integrantes de la plancha de presidencial de Fuerza Popular para las elecciones de 2026.

La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori afronta una investigación preparatoria en el Ministerio Público que busca determinar el origen de los aportes que ingresaron a su partido político en el 2021, cuando volvió a postular a la presidencia de la República.

Mediante una disposición emitida el 30 de septiembre del 2025, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos, Segundo Despacho, formalizó dicha investigación preparatoria contra Keiko Fujimori junto a Luis Galarreta, Miguel Torres, Lidman Miranda y el partido político Fuerza Popular, en su condición de persona jurídica.

La instancia fiscal atribuye a todos ellos ser presuntos coautores e integrantes de una organización criminal, por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado dentro de esta investigación preparatoria.

Al respecto, el juez Wilson Verastegui recepcionó o recibió la disposición fiscal de formalización y continuación de esta investigación preparatoria, el 24 de noviembre del 2025, y declaró que la misma se encuentra bajo los alcances de la Ley 30077- "Ley contra el Crimen Organizado" y tendrá un plazo de 36 meses.



A través de una resolución a la que tuvo acceso RPP, el magistrado también dispuso que, al no haberse requerido medida coercitiva alguna por parte de la Fiscalía, la situación jurídica de los investigados es de comparecencia simple.



Juez admite a trámite pedido de procuraduría

El juez Wilson Verastegui también resolvió en otra resolución emitida el 24 de noviembre del 2025, admitir a trámite la solicitud que presentó la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos para constituirse como "actor civil" o "parte agraviada" dentro de esta investigación preparatoria.

El magistrado adoptó esta medida al determinar que la defensa legal del Estado peruano cumplió en su escrito con precisar la pretensión patrimonial que persigue, además del perjuicio consiguiente a la comisión del hecho delictivo con los respectivos investigados en relación al delito que se les imputa; es decir, expuso las razones que sustentan su legitimidad procesal para solicitar reparación civil, cumpliendo el requisito de escrituralidad.

El juez Wilson Verastegui dispuso que esta solicitud de constitución en actor civil sea puesta en conocimiento de las partes procesales involucradas para que expongan lo que estimen pertinente y que vencido el plazo de ley, de presentarse alguna oposición se convocará a una audiencia virtual para su evaluación, caso contrario, se emitirá el pronunciamiento que corresponda en este caso.

Si el magistrado acepta esta solicitud, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos podrá solicitar y acceder al pago de una reparación civil a favor de nuestro país que se le pueda imponer a estos investigados de ser hallados culpables de los cargos que les atribuye la Fiscalía en este caso.

El último 13 de enero, el juez Wilson Verastegui ejecutó una sentencia del Tribunal Constitucional y archivo el proceso penal seguido a Keiko Fujimori, el partido político Fuerza Popular y otros por el presunto delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal relacionado a los aportes a sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016.

No obstante el magistrado resolvió que se mantiene la subsistencia de los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica respecto a este caso por lo que dispuso devolver el requerimiento fiscal al Ministerio Público para que emita un nuevo pronunciamiento sobre estos cargos específicos.